Единственная в регионе «стобалльница» по математике: «Главное – нормально спать и не загоняться»

Семнадцатилетняя Светлана Акимова точно знает, когда увлеклась математикой - во второй половине шестого класса.

- У меня стали получаться задачи со звездочкой в учебнике. И оказалось, что решать их интересно, - вспоминает девушка. – Родители мне не помогали, они у меня гуманитарного склада ума, но всегда поддерживали мое увлечение, говорили: «Нравится – давай».

Все два года старшей школы Света с увлечением решала сложные задачи не только по математике, но и по физике и экономике, не раз становилась победителем и призером олимпиад. Любимая математика помогала ей завоевывать победы и в других науках: на городской олимпиаде по экономике она стала не только победителем, но и единственным участником, решившим все финансовые задачи.

Поступать планирует, как легко догадаться, на мехмат МГУ - хочет стать финансовым аналитиком. Но признается, что математикой занималась бы, даже если бы она не требовалась для поступления.

- Физика мне на 70% интересна, а на 30% - для поступления, а математика мне интересна вся, как алгебра, так и геометрия, - рассказывает Светлана. – Мне понравились все задачи из сборника М.И. Сканави, у Кучака интересные задачи по геометрии, сайт Алекса Ларина тоже хорош. На ЕГЭ по математике ничего сложного не было, даже во второй части. Участвовать в олимпиадах мне нравится больше. Хотя там задачи немного похожи на вторую часть ЕГЭ, там нужно больше думать.

Школа № 2

Высокими результатами девушка может похвастаться не только по математике: за ЕГЭ по русскому языку у нее 96 баллов, по физике – 94, по обществознанию – 76. При этом школьница успевает не только учиться, но и отдыхать и гулять с друзьями, которых у нее множество. Она уверена, что можно успеть все и подготовиться самостоятельно к этим испытаниям вполне реально, главное – поставить цель.

- Всем, кто будет сдавать ЕГЭ, я бы посоветовала четко распределить свое время и не загоняться. Ради двух недель не стоит психику себе убивать. Не забывайте о своем хобби – это помогает мозгу отдохнуть и нормально работать. И еще важно нормально спать – не пять часов, а восемь, - считает Светлана.

ОФИЦИАЛЬНО

«Для Светы был отдельный план урока»

- Успех Светы – ее заслуга и результат ее работы. Она очень целеустремленная, уникальный человек, сидела и занималась два года, - рассказывает учитель математики средней школы №2 города Гусь-Хрустальный Ирина Иванова. – Я их класс приняла два года назад и Света сразу мне понравилась своим цепким умом и умением нестандартно мыслить. Она решает очень сложные вещи. Практически у меня было два одиннадцатых класса – один 23 человека, а другой – одна Света Акимова. Я делал два плана - для 11 «А» с углубленным изучением математики и для Светы, которая сидела у меня на первой парте.