Каждый десятый выпускник владимирских школ получил золотую медаль

В этом году школу во Владимире окончили 1687 одиннадцатиклассников. 155 из них - с золотой медалью. Каждый десятый! В управлении образования говорят, что это тенденция последних нескольких лет - медалистов около 10 процентов от общего числа выпускников.

Раньше, когда медаль давала существенные льготы при поступлении, медалистов было 1-2 на весь выпуск. Сейчас «золото» - скорее почет и уважение, чем реальная польза. И все-таки ученики продолжают к нему стремиться.

В нынешнем учебном году получить золотую медаль было труднее.

- Кроме отличных итоговых оценок в аттестате, в этом году школьники должны были сдать обязательные предметы - русский и математика профильный - не меньше, чем на 70 баллов, а если они выбрали математику базового уровня, то обязательно только на 5, - говорит Ирина Пенькова, заместитель начальника городского управления образования.

По количеству медалистов в лидерах Промышленно-коммерческий лицей и 36-я школа — они выпустили 15 золотых учеников. В 35-й школе 10 медалистов, в 23-й гимназии, школах №19 и 39 - по восемь. Понятно, эти школы не только престижные, но и самые большие - выпускных классов три, четыре или больше.

Маленьким школам трудно на них равняться. И тем не менее...

- Наша школа маленькая. У нас учится четыреста с небольшим человек. В классе не по 30 школьников, а всего 15. В этом году у нас 1 медалист, Максим Ланцев, и мы им очень гордимся, - говорит директор 45 школы Татьяна Бычкова:

«Заучкой я не был, просто старался»

Максим Ланцев - золотой выпускник 45 школы в микрорайоне Энергетик. Любит боевики. Недавно пересматривал "Терминатора". Активно занимается спортом. Увлекается хоккеем. Хоккеист-вратарь в ХК "Энергетик". Мечтает стать программистом.

Максим считает, что золотая медаль - это результат серьезной работы на протяжении всех школьных лет. А еще это огромная заслуга его родителей:

- Заучкой я никогда не был, просто всегда старался в учебе. И в этом во многом заслуга моих родителей. Они с малых лет мне внушали, что нужно хорошо учиться. Я помню был момент, когда мне совсем не хотелось этого делать. Тогда родителям даже приходилось меня заставлять. И только сейчас я понимаю, что это было правильно. И это помогло мне.

Максим ЛанцевФото: Елена Масленникова

100 баллов за ЕГЭ без репетитора

Елена Мусина, мама медалистки из школы №8 Нины Мусиной рассказывает, что поначалу даже переживала за свою дочь - очень уж гиперответственная:

- Я ей говорю, Нина, ну пусть по географии будет "тройка". Ну давай... А она мне - нет, мам, только "пятёрка". И всё тут.

Нина Мусина, золотая выпускница школы №8, победитель и призер городских экологических конкурсов, обладательница золотого значка ГТО. Занимается художественной гимнастикой и даже тренирует детей. Любит рисовать и вышивать. Последний фильм, что запал в душу - "Чернобыль". Из музыкальных предпочтений - Металлика. Хочет стать врачом.

Еще Нина Мусина - стобалльница по русскому языку. Говорит, высшую оценку по ЕГЭ можно получить и без репетитора:

- Это стремление. Мы очень много работали. У меня очень хороший преподаватель, Белик Нина Сергеевна. Она меня и готовила, без репетиторов.

Нина МусинаФото: Елена Масленникова

Любит химию и группу «Пероксид оксида хрома»

Алёна Евдокимова - медалистка из 2-й школы - на ЕГЭ получила 100 баллов по химии. Таких школьников во Владимире всего трое.

Алена рассказывает, что влюбилась в предмет с первых уроков. Готовиться к сдаче ЕГЭ без репетитора решила сразу:

- Для меня это было важно. Я готовилась сама. Мне помогал мой учитель по каким-то вопросам. И это, как доказать самой себе, что я могу, что нет каких преград. Медаль — это достижение, потому что когда мы еще не работаем, мы не можем даже родителям доказать,что мы молодцы. Медаль - это показатель,что ты можешь трудиться и чего-то добиться.

Алёна Евдокимова любит детективы и бестселлеры. Недавно прочла Генри Марша «Не навреди». Музыкальные предпочтения разнообразные: песни Аллы Пугачевой, «биопесни» от группы «Пероксид оксида хрома». Любит мультики. Недавно смотрела «Жизнь домашних животных 2». Мечтает стать врачом.

Алёна ЕвдокимоваФото: Елена Масленникова

КСТАТИ

Кроме самих золотых медалей, по многолетней традиции выпускникам вручили подарки: сертификаты на посещение городских музеев, колеса обозрения «Небо33», сертификаты на мастер-классы в творческой мастерской кузнецов Бородиных и на пиццу в фирменной сети «Папа Джонс». Автошкола «Миг» вручила сертификат на 50-процентную скидку на теоретический курс обучения в автошколе.