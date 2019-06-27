Во Владимире открылся новый Дилерский центр Mazda

23 июня компания «Юнайт Моторс», официальный дилер Mazda во Владимире, открыла для своих клиентов двери нового дилерского центра, благодаря удачному расположению добраться до которого удобно из любой части города. Новый автосалон способен удовлетворить все потребности своих клиентов. На полутра тысячах квадратных метров расположен просторный шоу-рум, позволяющий экспонировать весь модельный ряд бренда: Mazda3, Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9, и сервисный центр.

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Центр притяжения для ценителей

Открытие нового официального дилерского центра стало настоящим праздником для ценителей марки. Владимирский шоу-рум посетил и генеральный директор компании Mazda Motor Rus Йорг Шрайбер, для которого автомобили стали не только бизнесом, но и значительной частью жизни.

- Я очень рад вновь побывать в прекрасном городе Владимире, в этом современном и комфортном центре. Сегодня сложная экономическая ситуация, мы тоже это ощущаем, но, несмотря на падение общего рынка, у Mazda все хорошо, мы не только сохраняем то, что было, но и добавляем новое, - отметил он.

Йорг Шрайберг признался, что не случайно в качестве партнеров марки Mazda во Владимире выбрали «Юнайт Моторс»: их объединяет успешный и многолетний опыт сотрудничества, показавший, что компания – достойный игрок на рынке.

- Я уверен, что новый дилерский центр станет местом притяжения для ценителей бренда. В нашем центре работают опытные специалисты, которые регулярно проходят аттестацию в Москве и не раз подтвердили высокую квалификацию. Надеюсь, что долгожданное открытие нового современного шоу-рума и сервисной станции во Владимире укрепит наше сотрудничество с Mazda Motor Rus и откроет новые возможности для эффективного развития нашей компании и усиления марки в регионе, - прокомментировал директор компании Юрий Редин.

Выбор с комфортом

В новом и современном автосалоне сделали все, чтобы гостям было удобно и комфортно: продуманная логистика, стоянка, клиентские и детские зоны, кафе, где можно перекусить и отдохнуть во время обслуживания автомобиля. Новый дилерский центр Mazda соответствует всем корпоративным требованиям японского бренда, а значит, клиентский сервис всегда будет на высоком уровне.

Современный дилерский центр предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in, и любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации и вместе с оригинальными аксессуарами Mazda.

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Новый сервисный центр Mazda, где работает пост активной приемки, три поста мелкосрочного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и мойка, способен обеспечить ремонт практически любой сложности, в том числе пяти автомобилей одновременно. Новое оборудование, рекомендованное дистрибьютором для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей этого бренда, и широкий выбор фирменных запчастей, которые есть в наличии на складе, позволяют качественно и оперативно выполнить ремонтные работы.

Сегодня спрос на автомобили Mazda, ценители которых уверенно стоят на ногах и стремятся подчеркнуть свою индивидуальность – достаточно высок. Но компания «Юнайт Моторс» уверена: новый дилерский центр позволит достичь еще больших высот. Говоря о цифрах, в компании планируют реализовать 240 автомобилей, качество которых традиционно остается на высоте.