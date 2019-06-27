Пропавших девушек из Покрова нашли мертвыми в лесу

Три дня полицейские и следователи небольшого городка Покрова Владимирской области искали двух девушек, ушедших ночью гулять в ночной клуб. Подруги, одной из которых было 26 лет, а второй всего 16, пропали вечером в пятницу, 21 июня. Девушки пошли в ночной клуб, откуда вышли поздно ночью, и после этого их никто не видел.

Только в понедельник 24 июня мать 16-летней девушки обратилась в полицию. После этого пропавшую объявили в розыск, полиция и следователи начали проверять различные варианты развития событий.

- Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса - убийство, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Ирина Минина.

Расследование показало, что в последний раз девушку видели около 4 часов утра 22 июня. Вместе с подругой (о пропаже которой так никто и не заявил) она вышла из ночного клуба, обе девушки сели в машину. Следователи выяснили, что за рулем машины находился знакомый девушек. Все вместе они поехали кататься по городу.

26 июня 27-летний водитель машины был задержан.

- С его слов, во время поездки между участниками события произошел конфликт, который был вызван поведением девушек. Мужчина проследовал за город в лесной массив, где совершил в отношении потерпевших убийство путем удушения, - рассказала Ирина Минина.

Задержанный, гражданин одной из бывших советских республик, показал место в лесу, где закопал тела девушек - участок в Введенском лесу неподалеку от кладбища. Родственники уже опознали тела погибших девушек. Теперь показания подозреваемого должна проверить экспертиза. В частности, следователям предстоит установить, было ли совершено изнасилование. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», следствие просит суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет сообщает, что обе погибшие девушки уже были матерями. У младшей из них - 16-летней Юли - осталась годовалая дочь. Отец ребенка отбывает наказание в колонии, его признали виновным во вступлении в половые сношения с девушкой до 14 лет. Вторая погибшая, 26-летняя женщина - мама семилетнего первоклассника. Пользователи соцсетей сообщают, что никто не знает, где находится его отец. Органы опеки сейчас решают вопрос, с кем будут жить осиротевшие дети.