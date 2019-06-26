2019-06-26T19:59:40+03:00
Общество

Владимирская чиновница посоветовала девушкам рожать вместо образования

Юлия Арсенина из департамента здравоохранения считает, что так у женщин больше шансов на здоровых детей
Алексей СУХОВ
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Юлия Арсенина сидит в центреЮлия Арсенина сидит в центреФото: Артём Черепанов
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Неожиданным скандалом закончился во Владимире круглый стол, который был посвящен практическим мерам по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости. Заместитель директора департамента здравоохранения 33 региона Юлия Арсенина в ходе своего выступления призвала молодых девушек рожать вместо того, чтобы стремиться получать высшее образование.

- Родители подначивают девочек на получение образования, и только потом уже на всё остальное, - заявила чиновница. - Хотя на самом деле, чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ребёнок, и тем больше она родит. Но в семьях в основном выступают против ранних беременностей.

Вообще же большая часть сообщений Арсениной была посвящена абортам и их вреду здоровью женщины. Фраза про "роды вместо учебы" звучала как раз в контексте общих рассуждений об абортах.

Уже к вечеру фраза взорвала новостное поле, и о чиновнице узнали на самом высоком уровне. О ней писали федеральные СМИ. Ее слова комментировали федеральные чиновники от медицины и образования. Не удивительно, что вступиться за подчиненную пришлось губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину.

- Юлия Владимировна просто выразила свое мнение, как врач. Она имеет на это право, - сказал он. - А так каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу.

Юлия Арсенина была депутатом Законодательного собрания Владимирской области. С сайта ЗС.

Юлия Арсенина была депутатом Законодательного собрания Владимирской области. С сайта ЗС.

Кстати, Юлия Арсенина не в первый раз попадает в скандальную историю за свои высказывания. В 2016 году она комментировала смерть владимирской роженицы Анны Бобриковой, которая после родов сначала попала в кому, а потом и вовсе умерла. Арсенина тогда заявила, что в роддоме проверка не выявила никаких нарушений в работе врачей. Муж умершей Сергей Плаксин подал в прокуратуру заявление о публичной лжи заместителя руководителя облздрава Юлии Арсениной. Тогда чиновница отделалась строгим выговором.

СПРАВКА "КП"

Юлия Арсенина родилась в 1980 году. Образование высшее. Закончила Ивановскую государственную медицинскую академию в 2004 году по специальности "лечебное дело"; в 2006 году — российский государственный медицинский университет по специальности врач-оториноларинголог. Работала в 2001 году медицинской сестрой в городской клинической больнице №4 в Иваново. С 2008 года работала в частной клинике "Семейной медицины". С июля 2011 года - заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, средствам массовой информации, делам семьи и молодежи. Уже более пяти лет работает в департаменте здравоохранения. Воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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