Во Владимире молодежь с трудом находит работу, но уезжать не хочет

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter к Дню молодежи провели опрос среди жителей Владимира от 18 до 35 лет и выяснили, как, где и насколько успешно они ищут и находят работу.

По данным сайта по поиску работы и персонала hh.ru, в этом году владимирская молодежь активнее всего искала работу в сфере продаж - все равно чего, лишь бы продавать, а не делать.

На втором месте - административные позиции, то есть молодежь желает управлять другими людьми.

На третьем месте по популярности - вакансии в IT-сфере. Это не только программисты и разработчики, но и веб-дизайнеры, системные администраторы и менеджеры.

Но работодатели не очень охотно берут начинающих специалистов без опыта работы. Вакансий для молодых специалистов (от 18 до 22 лет) совсем мало, а соискателей такого возраста довольно много. В результате конкурс среди двадцатилетних - 10 человек на одно рабочее место! При таком высоком уровне конкуренции не удивительно, что 70% начинающих специалистов испытывают сложности с поиском работы. Половина соискателей в таких условиях готовы согласиться на небольшую зарплату, а вот вторая предпочитает сидеть без работы, но зарплатную планку не снижать.

Если же работа найдена и опыт получен, перспективы становятся более приятными. Молодежь в возрасте 26-35 лет, выбирая место работы, смотрит не только на зарплату, но и на условия труда, интересность задач и проектов.

И самое интересное - при всех сложностях с поиском работы молодежь не готова переезжать с насиженных мест. Только 21% соискателей готовы сменить место жительства, если хорошую работу предложат в другом городе. Переехать молодые люди готовы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар.