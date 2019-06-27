На ремонт владимирских детсадов выделили 55 миллионов рублей

С детскими садами история долгая и интересная. Еще в феврале, когда во многих из них из-за резкой оттепели начали течь крыши, чиновники мэрии посетовали, что денег на ремонт кровель нет. Мол, приходится платить из местного бюджета зарплату учебно-вспомогательному и административно-хозяйственному персоналу садиков, проще говоря нянечкам, уборщицам и поварам. По закону якобы зарплату данным работникам должен областной бюджет, но оттуда деньги не приходят. Речь шла о 430 миллионах рублей.

Городская администрация даже начала судиться с «белым домом» за эти деньги, но пока результатов нет. А ремонтировать детсады надо. В итоге на ремонт депутаты горсовета выделили 55 миллионов рублей, которые поступили из областного бюджета на благоустройство городских территорий.

- Мы пошли на это ввиду серьезных проблем с состоянием детских садов, - сказал первый заместитель главы администрации города Владимир Гарев. - Из всех 87 садиков ремонт будет осуществлен в 81. Не тронут только шесть новых садов, где он просто не нужен.

В остальных садиках приведут в порядок кровли, заменят окна, отремонтируют ливневки, пожарные и эвакуационные выходы, крыльца, вентиляцию и полы. Объем работ везде будет разный.

Еще 36 миллионов депутаты направили на покупку мебели и оборудования для детских садиков и школ. В частности, 10 миллионов пойдут на закупку двух школьных автобусов для школы №26 в Коммунаре.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще на горсовете вспомнили проект продления улицы Диктора Левитана до микрорайона 8ЮЗ. На этот раз, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. На проект будущей стройки выделено 100 тысяч рублей.

Теперь главное, чтобы после того, как проект будет сделан, дорогу реально начали строить, а то в 2016 году тоже был разработан амбициозный проект. Тогда ООО «Норд» предлагал сделать не просто дорогу, что соединит улицы Диктора Левитана и Нижнюю Дуброву, а настоящую 4-полосную магистраль. Она должна была дополнительно позволить выезд на Южную объездную дорогу, которую планировали построить между железной дорогой и улицей Фатьянова. В итоге, проект так и остался проектом. Так что теперь власти хотят что-нибудь поскромнее.

Наконец, депутаты решили, какие дома из аварийного фонда будут расселены в 2019 году. Всего на 34 миллиона планируется расселить жителей пяти домов:

- улица Гоголя, 14;

- улица Княгининская, 4;

- улица Музейная, 14;

- Оргтруд, улица Молодежная, 4;

- Оргтруд, улица Октярбская, 2.

Эти дома снесут. Кроме того, из 9 муниципальных общежитий выселят 26 человек. Им купят одну однокомнатную квартиру, пять «двушек» и три «трешки».