Депутаты Горсовета назвали политику «белого дома» дискриминационной по отношению к владимирцам

Июньское заседание владимирского горсовета началось необычно. К трибуне вышла председатель совета Ольга Деева, которое зачитала открытое письмо президиума губернатору Владимиру Сипягину и Законодательному собранию.

Письмо стало ответом на обращение губернатора к депутатам в конце мая, когда он попросил народных избранников убедить главу администрации города Андрея Шохина заключить соглашение о возобновлении предоставления дотаций областному центру.

В письме депутаты, по сути, заявили, что не будут никого убеждать, так как считают договор «дискриминационным», при этом вспомнив про необходимость городу снизить уровень дефицита бюджета до 5 процентов (для этого надо убрать из статьи «Расходы» 113 миллионов рублей).

- На протяжении всех последних лет город Владимир наращивает объемы налоговых поступлений - с 18,4 миллиарда рублей в 2013 году до 28,3 миллиарда рублей в 2018 году, - рассказала Ольга Деева. - Город Владимир является городом-донором областного бюджета, обеспечившим за последние пять лет рост налоговых поступлений в бюджет области с 9,9 до 15,7 миллиарда рублей. При этом доля налоговых доходов, остающихся в бюджете города Владимира, снизилась с 15,9% в 2013 году до 9,8% в 2018 году. Президиум считает, что искусственное снижение бюджетной обеспеченности города Владимира является одной из ключевых причин дефицита городского бюджета.

Несмотря на некоторый сбой логики (с 2013 по 2018 годы решения о налогах, остающихся в областном центре, принимала губернатор Светлана Орлова, а обращение почему-то к губернатору Сипягину), открытое письмо объединило все фракции горсовета, как как русско-японская война - все сословия Российской империи. Письмо одобрили единогласно. «За» выступила даже всегдашняя оппозиция - представители КПРФ и «Яблока».

- Последней каплей, которая переполнила чашу терпения всех, стало бюджетное выравнивание, - сказал депутат от партии «Яблоко» Дмитрий Кушпита. - Для Владимира это выравнивание означает, что на одного владимирца получается бюджетных дотаций меньше, чем на одного жителя Судогды или Меленок. Как это так вообще?! Надеюсь, что после письма в областной администрации с нами захотят встретиться и поговорить предметно и открыто.

Председатель фракции КПРФ Борис Оверчук предложил, чтобы с депутатами встретился не только губернатор Владимир Сипягин, но и руководители профильных департаментов. Получится ли у депутатов добиться диалога с областной властью - еще вопрос. Письмо сейчас направили в «белый дом», а также в Законодательное собрание.

КСТАТИ

Депутаты фракции "Единая Россия" в ЗС предложили внести изменения в закон «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» - полностью передать функции распределения субсидий местным бюджетам от губернатора депутатам Заксобрания. В настоящее время 60% субсидий распределяются законом об областном бюджете на очередной финансовый год и соответствующий плановый период, а 40% - постановлениями губернатора. Представители «ЕР» считают, что надо поменять правила, так как на последних публичных слушаниях по областному бюджету депутаты владимирского горсовета были сильно недовольны "притеснениями" со стороны областной администрации.

- Практика распределения субсидий через закон принята на федеральном уровне, такова позиция Минфина. Да и муниципальным образованиям важно четко знать, сколько средств и на какие цели для них предусмотрено, - сказал депутат Заксобрания Михаил Максюков.