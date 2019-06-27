2019-06-26T17:56:14+03:00
Общество

Жизнь владимирцев становится дороже и отнюдь не веселей

Продукты за год подорожали на 10%
Сергей МОРКОВКИН
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Цены растут как на дрожжахЦены растут как на дрожжахФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Экономика Владимирской области ведет себя как минимум странно. Вроде бы с высоких трибун нам говорят о победных свершениях промышленности, преодолении стагнации и прочих высоких материях. А продукты в магазинах продолжают дорожать, за год цены выросли аж на 10%. А зарплаты остались теми же. Во всяком случае, такие выводы можно сделать из отчета Владимирстата о социально-экономическом положении региона за январь-май этого года.

И ведь не сказать, что в области бушует безработица. Ее уровень выше 5% в конце прошлого года не поднимался. Зато в мае этого года наметилась неприятная тенденция, резко выросли долги по зарплате. По данным Владимирстата, в мае 2019 работникам региона задолжали 21 миллион рублей, что в 7,4 раза больше, чем было в апреле. Понятно, что долги появились на одном или двух предприятиях, но задержки зарплаты давно стали символами неустойчивых 90-ых, но никак не наших дней.

Разумеется, все отразилось на обороте розничной торговли. Той самой, что прибыль казне через налоги приносит. По сравнению с маем 2018 года он упал на 0,5% и составил 92 миллиарда рублей. В основном просела торговля в магазинах крупных федеральных сетей, продажи в них составляют более половины торгового оборота области. А вот на рынках и ярмарках покупают так же бойко, как и прежде. Только вот от всего оборота торговли в регионе они составляют меньше 5%.

Изменились и товарные предпочтения владимирцев. Во-первых, жители области отказались от алкоголя в пользу покупки вещей. Особенно это заметно на селе, где траты на спиртное (официальные) с 2,2% семейного дохода снизились до 0,8%, а расходы на покупку вещей наоборот увеличилась с 29,9% семейной казны до 37,9%. В общем по области затраты на алкоголь снизились с 1,3% расходов семьи до 1%, ну а траты на вещи увеличились с 32% до 35,1% семейного бюджета. Цифры, конечно, приятные, но нельзя не забывать, что при росте цен, как учит любой учебник по экономике, потребитель начнет замещать товар на более дешевый, перейдет с виски и омаров на пиво с воблой.

Во-вторых, судя по снижению цен на некоторые услуги, жители области все чаще отказываются от отдыха за границей и начинают экономить на связи. Эти рынки конкурентные, поэтому если цены на них становятся ниже, значит и спрос падает.

Продуктовая корзина жителя области практически никак не изменилась. Как и раньше, чуть больше 30% расходов на еду приходится на мясо, колбасу, сосиски прочее сардельки. 17,9% продовольственного бюджета семьи уходит на молоко, кефир и творог, 14,6% - на рыбу. Фрукты на владимирской земле не в чести, на них тратят 7% продпайка, а на овощи и того меньше - 5,7%.

Всего же, в мае 2019 года на продукты жители Владимирской области тратили в среднем 5 465 рублей, что на 9,6% больше, чем в мае 2018 года. Согласитесь, эта цифра прекрасно сходится с годовым ростом цен на еду в 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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