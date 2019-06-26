Школьник свободен! Владимирских учеников избавили от летней отработки

Традиция летней трудовой практики сохранилась во владимирских школах с советских времен. Каждый год во время каникул ребята в обязательном порядке должны были отработать две недели на благо родной школы: ухаживать за клумбами, полоть сорняки, убирать территорию и классы, таскать парты, помогать делать ремонт или подписывать книги в библиотеке. Не только дети, но и родители не в восторге от этой «барщины», а единственный способ избежать ее, по заявлению руководства школ, - состояние здоровья и справка от врача.

- В нашей школе отработка обязательна для всех, начиная с пятого класса. Администрация могла пойти на уступки и перенести практику ученику, если он нее может отработать по графику. Иногда мы могли откупиться, например, скинуться и купить краску или бензокосу для школы. Обязательные бесплатные работы - это вообще законно? – возмущается владимирская мама Олеся Панкратова.

Родители переживают не только из-за того, что дети дышат пылью и краской или работают на солнцепеке, но и из-за того, что каникулы сокращаются.

- Даже экзамены у девятиклассников не повод освободить ребят, у которых каникулы сокращаются до двух месяцев: сначала в июне у них ОГЭ, а потом – отработка. Я знаю, что в других школах можно принести справки из спортивных секций и лагерей, где ребенок занимается летом, и это засчитывается как практика. В нашей школе так нельзя. Более, того, даже когда ребенок месяц работал месяц в молодежном отряде департамента образования областной администрации, это не засчитали как практику, - сетует Наталья Богатова.

Но, как оказалось, дети не обязаны работать бесплатно на школу в законные каникулы!

- В настоящее время летняя трудовая практика исключена из учебных планов общеобразовательных школ. Осуществление летней трудовой деятельности на территории школы возможно только с согласия ученика и его родителей, при этом виды разрешенных работ регламентированы. Это уборка учебных аудиторий и прилегающей территории школы, посильные работы на земельных участках, относящихся к школе и прочее, - пояснили в управлении образования администрации города Владимира.

Если школа планирует привлечь детей для работы на школьном участке, то сначала нужно получить письменное разрешение от родителей. Но они имеют полное право написать отказ – и тогда трудиться никто ребенка не заставит. Более того, никаких санкций последовать за это не должно, и отказ пройти летнюю практику не помешает ученику перейти в следующий класс.

Кстати, трудовая практика может быть в школьной программе, но только во время учебного времени и в качестве практики к предмету, например, к биологии или технологии: шить, работать с инструментами или прибраться в кабинете труда после урока.

КОНКРЕТНО

Если у вас возникли вопросы по летней практике, которые не удалось решить со школьной администрацией, смело звоните в городское управление образования по телефону 32-74-43.