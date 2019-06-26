Под Киржачом и Александровом нашли болотных черепах

Болотных черепах, которых в народе называют еще астраханскими, видят во Владимирской области около водоемов - на Оке, на Клязьме, Нерли. Вообще это южный вид, у нас в природе встречаться не должен. И тем более болотные черепахи не должны водиться около дорог. Но на прошлой неделе болотную черепаху александровцы заметили в траве около трассы неподалеку от города, другую нашли под Киржачем около микрорайона поселок КИЗа. Владимирцы, щедро делящиеся фотографиями найденных пресмыкающихся в соцсетях, считают, что черепахи сбежали из дома или их кто-то выбросил.

- Сложно сказать, откуда именно эти черепахи берутся в наших краях, но они точно могут перезимовать в наших условиях. В Астрахани, откуда они родом эти водные черепахи, зимы тоже суровые, хоть и короткие, всего полтора месяца, но они переживают их, зарываясь в норы под водой. Так же они зимуют в наших краях. Размножаются ли они в наших условиях сказать сложно, но это вполне вероятно. Даже в Астрахани заметить этих пресмыкающихся, пока они не подрастут, непросто. И здесь обнаруживают уже половозрелых особей. Конечно, изначально болотных черепах в наш регион завезли люди, но они адаптировались, и со временем, несомненно, займут какое-то место в фауне и наша область пополнится новым видом, - объясняет старший преподаватель института химии и биологии ВлГУ Руслан Жуков.

Кстати, болотные водные черепахи – единственный вид черепах, который может выжить на воле во Владимирской области. Для остальных наша природа слишком сурова и тропические сухопутные виды, оказавшиеся на улице, обречены на гибель. Особенно это касается красноухих черепах, обитающих в Америке и Мексике, которых массово привозят из южных путешествий и покупают детям в качестве необременительного питомца. Но черепашки размером чуть больше пятирублевой монеты быстро вырастают и оказываются весьма агрессивными, а люди, не сумев их пристроить, просто отпускают на улицу.

- Для красноухих черепах губительна даже прохладная вода. У меня был опыт их содержания, и маленькая черепашка простыла в прохладной воде и умерла от пневмонии. Нужно понимать, что черепахи, за редким исключением, хищники, которые питаются другими животными и некоторые из них вполне могут отхватить человеку не только палец, но и руку или ногу, поэтому в качестве безобидного питомца заводить их не стоит, - предупредил Руслан Жуков.