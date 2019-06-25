Виновники ДТП на переезде в Покрове получили по пять лет колонии
Это было самое страшное ДТП, которое случилось в регионе за последние 10 лет. 6 октября 2017 года около 3.30 утра на железнодорожном переезде на станции Покров поезд "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" столкнулся с заполненным людьми автобусом. Старенький «Мерседес» с номера Казахстана, в котором рабочие из Узбекистана ехали домой из подмосковного Егорьевска, заглох прямо на путях. Несколько человек вышли толкать машину, остальные, в том числе женщины и дети, спали. Автобус так и не завелся. Машинист приближающегося поезда экстренно затормозил, но остановить состав не сумел. Удар, который превратил автобус в груду металла и протащил по рельсам больше 700 метров, унес жизни 17 человек. Всего в салоне находилось 57 человек.
Нургали Сарманов и Байдулы НалтаевФото: Ольга МАКАРОВА
Организатор и водитель выжили
Почти сразу задержали водителя автобуса Нургали Сарманова, позже нашли и человека, на которого пассажиры указали, как на организатора перевозки - Байдулы Налтаева. Уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц» расследовали больше года. Суд начался 29 января. И Сарманов, и Налтаев свою вину в случившемся они отрицали до оглашения приговора. Налтаев утверждал, что не имеет отношения к организации рейса. Но суд установил, что именно он искал пассажиров для поездки, собирал деньги за проезд и провоз багажа, а также выплачивал зарплату двум водителям (второй погиб в аварии), и даже закупал продукты питания для себя и водителей.
Фото с места аварии под ПокровомФото: "КП" Архив
Причина аварии - неисправный аккумулятор
В тот злополучный день Сарманов и Налтаев искали себе пассажиров на очередной рейс из подмосковного Егорьевска. Оба они знали о том, что их автобус неисправен и даже опасен для тех, кто к нем поедет — аккумулятор старенького «Мерседеса» сильно износился, а клемма оплавилась, из-за чего контакт между ними был очень плохой. Именно это стало причиной того, что автобус заглох на путях.
Когда автобус заполнился, тронулись в путь. Ехали окольными путям, чтобы не привлекать внимания ГИБДД. Так и оказались на переезде. Все пассажиры были с сумками, вещами забили весь салон. Именно чемоданы в итоге станут преградой для тех, кто за секунды до столкновения еще мог успеть выбраться из автобуса.
Примерно в 3 часа 36 минут второй водитель, который как раз сменил Сарманова за рулем, подъехал к охраняемому железнодорожному переезду, расположенному на 108 км пикета № 8 железнодорожной станции Покров. Автобус выехал на переезд, и вдруг машина заглохла прямо на рельсах. Пока выбирались, пока пытались вытолкнуть автобус, приблизился поезд. Столкновения избежать не удалось.
16 пассажиров автобуса погибли, трое получили тяжелые травмы. Погиб и водитель, который был за рулем.
Петушинский районный суд признал Сарманова и Налтаева виновными. Каждый получил по 5 лет 6 месяцев колонии общего режима.У обвиняемых еще есть время подать апелляцию в областной суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU