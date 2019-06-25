Мэром Собинки хочет стать 21-летний безработный, а депутатом владимирского горсовета - вчерашний выпускник Политеха

К 21 июня во Владимирской области стартовали сразу 50 муниципальных предвыборных кампаний. Политические силы постепенно определяются со своими кандидатами, а один самовыдвиженец даже успел собрать необходимое количество подписей. Это известный в прошлом депутат Законодательного Собрания Виктор Шохрин, желающий получить мандат в Гусь-Хрустальном горсовете. Кроме того 21-летний житель Собинки Александр Гурьев решил попробовать себя на выборах ни много ни мало мэра Собинки. В Муромском районе самовыдвиженцем на выборы депутатов райсовета пошел военный пенсионер, сельчанин с тремя высшими образованиями Алексей Терехов.

Зарегистрироваться самовыдвиженцем, как оказалось, не так-то сложно. Чтобы баллотироваться в районный совет, нужно собрать всего 18-20 подписей местных жителей. Работа более, чем подъемная. Кандидату во владимирский горсовет нужно примерно 80 подписей. Тоже реально. Ну и наконец чтобы стать кандидатом на пост мэра какого-нибудь районного центра (например, Мурома), необходимо собрать 550 подписей. Директор крупного предприятия сделает это за один вечер.

Так что баллотироваться на руководящие посты в небольших городах даже проще, чем идти на выборы от политической партии. Кстати, помимо классического набора парламентских партий ("Единая Россия", "КПРФ", "ЛДПР","Справедливая Россия" ) без сбора подписей кандидата в области может выдвигать "КПСС" (у нее есть депутат в ЗС) и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", во Владимире - партия "Яблоко", а Муромском районе - "Казачья партия".

Во Владимире 8 сентября тоже пройдут выборы, жители восточного района изберут себе нового депутата горсовета. Партия "Коммунисты России" уже выдвинула известного в узких кругах 23-летнего инженера-строителя Ивана Ширишева. Другие партии тоже определились с кандидатами. "Единая Россия" по результатам праймериз выставит активиста из Радужного Александра Захарова, "ЛДПР" - местную жительницу Светлану Афанасьеву, партия "Родина" будет представлена ее региональным лидером Магамедом Ахматовым, а "КПРФ" выдвинет капитана полиции в запасе Елену Мусину. "Яблоко" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" желание бороться изъявили, но кандидатов пока не нашли.

Высокая активность самовыдвиженцев на выборы 8 сентября объясняется не только низким "порогом входа". Председатель избиркома Владимирской области Вадим Минаев пояснил, что кандидатам от народа не стоит тянуть с выдвижением, так как к их документам могут возникнуть вопросы. А если начать вовремя, то избирком разъяснит, что не так бумагах, и кандидат успеет заявиться повторно. Такие случаи во Владимирской области уже были. Кстати, прием документов от кандидатов завершится 24 июля в 18.00.