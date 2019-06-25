Судогодский фермер судится с областной клинической больницей за возможность записаться к врачу через интернет

История Александра Малышенко стала прецедентом во владимирском регионе. Фермер заболел и пошел в свою амбулаторию, в Головино. Оказалось, ему нужен гастроэнтеролог, которого там, естественно, нет. Врач выписал направление в ОКБ, с которым Александр и попытался записаться к врачу. Сначала через портал Госуслуг - не вышло, ОКБ просто нет в перечне предлагаемых на выбор лечебных учреждений. На интернет-ресурсе «Регистратура33» Областная больница в списке значится, но записи нет, якобы в связи с недоступностью расписания. Александр звонил и по телефону горячей линии, но было постоянно занято.

Александра Малышенко работает с утра до ночи. Фото из архива героя публикации.

- Я сделал все, что было необходимо, и как положено, - возмущается Александр. - Я долго пытался записаться, но так и не смог. Я фермер, работаю с утра до ночи. У меня нет времени кататься во Владимир и стоять в очереди за талончиком.

За разъяснениями Александр Малышенко обратился в Областную клиническую больницу, департамент здравоохранения и Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ), который должен отвечать за работу интернет-ресурсов. Ответы пришли, но понятнее ситуация не стала.

В МИАЦ заявили, что запись пациентов с использованием интернет-ресурсов — это зона компетенции Областной Клинической больницы. В ОКБ возложили ответственность на Головинскую амбулаторию. Мол, именно врачи на местах должны формировать электронные направления и записывать пациента к узким специалистам ОКБ прямо на приеме. А у ОКБ такой возможности технически нет, потому что МИАЦ в 2018 году сменил программное обеспечение, и чтобы синхронизировать свою базу данных с региональной, нужны 800 тысяч рублей. Деньги должен выделить департамент здравоохранения, где заявили, что о проблеме знают. И на этом всё.

Фермер отчаялся, и в надежде найти концы обратился в суд. После первого судебного заседания департамент здравоохранения дал нашей редакции официальный комментарий. И тут выяснилась интересная вещь: обычный пациент не может записаться в ОКБ в принципе. Никак.

«Областная клиническая больница не оказывает первичную медико-санитарную помощь, и самозапись пациентов через Единый портал госуслуг не предусмотрена. Электронная запись пациентов с целью предоставления плановой консультативной медицинской помощи должна осуществляться только по системе «врач-врач» через Единый портал госуслуг. Сейчас такая возможность пока отсутствует. Принимаются меры по доработке функциональных возможностей электронной системы «врач – врач» для возможности осуществления плановой записи к специалистам ОКБ через Единый портал госуслуг. Запись на плановый консультативный прием возможна по телефону call-центра или при личном обращении в поликлинику. В случае необходимости внеплановой консультативной помощи вопрос решается в индивидуальном порядке в соответствии с медицинскими показаниями».

То есть пациент записываться даже права не имеет. Врач право имеет - не имеет возможности. А попасть к врачу можно только «при личном обращении». Напомним, речь идет о больном человеке, которому нужна сложная помощь - простую оказали бы на месте.

В департаменте здравоохранения не сообщают, в какие сроки в регионе заработает система «врач-врач». Наглядный пример цифровизации в медицине, на которую были потрачены миллионы.

Теперь вся надежда на справедливый суд, который разберется, кто должен нести ответственность за неудобства, причиненные жителям Владимирской области. Следующее заседание в Октябрьском районном суде города Владимира состоится 4 июля.