2019-06-24T18:01:34+03:00
Спорт

Капитан владимирского «Торпедо» будет играть в Муроме

Сергею Шалину предложили более выгодный контракт
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Сергей Шалин слева. Фото: пресс-служба ФК "Днепр" СмоленскСергей Шалин слева. Фото: пресс-служба ФК "Днепр" Смоленск
Изменить размер текста:

Продолжается исход игроков из владимирского футбольного клуба «Торпедо». Вслед за молодыми Валерием Каптиловым, Робертом Ямлихановым и Дмитрием Сапельниковым клуб начинают покидать ветераны.

Главное событие последней недели - переход бывшего теперь уже капитана «Торпедо» Сергея Шалина в ФК «Муром». По сути, это первый серьезный трансфер между двумя клубами за время выступления обоих на профессиональном уровне. Как сообщили в «Торпедо», Сергей Шалин покидает стан чёрно-белых, так как руководство футбольного клуба «Муром» «сделало Сергею предложение подписать контракт на супер выгодных условиях, и он соответственно с этим согласился, пойдя на существенное увеличение своих финансовых запросов».

Очевидно, что «Торпедо» при 36 миллионах годового бюджета (столько выделяюь команде городская и областная администрации) не может соперничать с муромской командой, которую спонсирует частный инвестор. За фирмой ООО «РусТехнологии Муром» стоят китайцы. Именно с ними муромляне заключили в июне новый спонсорский договор на три года. И вот начались первые приобретения.

Напомним, что Сергей Шалин выступал за «Торпедо» с 2007 года. Кроме того, он играл за ФК «Тюмень». Всего в первенствах России в составе «Торпедо» он провёл 285 игр, забил 20 голов.

Еще одна серьезная потеря для владимирской команды - Илья Зинин. Тот принял решение о завершении карьеры футболиста, так как травма не давала нормально играть на профессиональном уровне. Илья является воспитанником владимирского футбола, выступал за «Торпедо» в 2005-2012 и 2014-2019 годах. Всего в первенствах России в составе «Торпедо» Илья Зинин провёл 308 игр, в которых забил 45 голов.

Также у «Торпедо» закончился договор с голкипером Филиппом Хариным (племянником знаменитого вратаря Дмитрия Харина, выступавшего за английский «Челси» и сборную России). Он уже покинул команду, однако неизвестно, где теперь Филипп будет играть. Впрочем, учитывая оценки игры молодого вратаря специалистами, вполне можно ожидать, что он пойдет на повышение и начнет играть за клуб классом выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Александрове сотрудник магазина оштрафован за организацию розыгрыша
В Муроме вандалы сломали ландшафтную скульптуру
Житель Радужного получил условный срок за хранение наркотиков
В колонии для больных туберкулезом в Киржаче нашли нарушения
Владимирское "Торпедо" проиграл контрольный матч ярославскому "Шиннику"
В Ковровском районе лось спровоцировал ДТП
На Владимирскую область идет резкое похолодание
В Вязниках пассажирка выпала из автобуса
30 июня ограничат движение по улице Добросельской ради крестного хода
В Александровском районе утонула 4-летняя девочка
В Гусь-Хрустальном из окна выпал трехлетний мальчик
В Кольчугинских детских лагерях нашли некачественные продукты
Ковровчанин, который убил земляка, требует отменить приговор
В Юрьев-Польском у сельчанина украли детали от трактора
В конкурсе «Краса России» примут участие две девушки из Владимирской области
Ученик из Владимирской области сдал ЕГЭ по китайскому языку
Камешковец украл у матери деньги
Владимирские Золотые ворота будут ремонтировать четыре месяца
Владимирец, севший пьяный за руль, получил реальный срок
Житель Владимирской области за уклонение от армии заплатит 40000 рублей
Жительницы Владимирской области обокрали новгородских пенсионеров