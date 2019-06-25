Капитан владимирского «Торпедо» будет играть в Муроме

Продолжается исход игроков из владимирского футбольного клуба «Торпедо». Вслед за молодыми Валерием Каптиловым, Робертом Ямлихановым и Дмитрием Сапельниковым клуб начинают покидать ветераны.

Главное событие последней недели - переход бывшего теперь уже капитана «Торпедо» Сергея Шалина в ФК «Муром». По сути, это первый серьезный трансфер между двумя клубами за время выступления обоих на профессиональном уровне. Как сообщили в «Торпедо», Сергей Шалин покидает стан чёрно-белых, так как руководство футбольного клуба «Муром» «сделало Сергею предложение подписать контракт на супер выгодных условиях, и он соответственно с этим согласился, пойдя на существенное увеличение своих финансовых запросов».

Очевидно, что «Торпедо» при 36 миллионах годового бюджета (столько выделяюь команде городская и областная администрации) не может соперничать с муромской командой, которую спонсирует частный инвестор. За фирмой ООО «РусТехнологии Муром» стоят китайцы. Именно с ними муромляне заключили в июне новый спонсорский договор на три года. И вот начались первые приобретения.

Напомним, что Сергей Шалин выступал за «Торпедо» с 2007 года. Кроме того, он играл за ФК «Тюмень». Всего в первенствах России в составе «Торпедо» он провёл 285 игр, забил 20 голов.

Еще одна серьезная потеря для владимирской команды - Илья Зинин. Тот принял решение о завершении карьеры футболиста, так как травма не давала нормально играть на профессиональном уровне. Илья является воспитанником владимирского футбола, выступал за «Торпедо» в 2005-2012 и 2014-2019 годах. Всего в первенствах России в составе «Торпедо» Илья Зинин провёл 308 игр, в которых забил 45 голов.

Также у «Торпедо» закончился договор с голкипером Филиппом Хариным (племянником знаменитого вратаря Дмитрия Харина, выступавшего за английский «Челси» и сборную России). Он уже покинул команду, однако неизвестно, где теперь Филипп будет играть. Впрочем, учитывая оценки игры молодого вратаря специалистами, вполне можно ожидать, что он пойдет на повышение и начнет играть за клуб классом выше.