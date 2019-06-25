2019-06-24T18:01:34+03:00
Общество

Владимирский автовокзал будут вытаскивать из долговой ямы

И спасать от закрытия
Ольга МАКАРОВА
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На станции "Владимир" чаще всего стоят старенькие "Икарусы"На станции "Владимир" чаще всего стоят старенькие "Икарусы"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За несколько лет государственное предприятие накопило больше 18 миллионов долгов перед перевозчиками. Дошло до того, что губернатор Владимир Сипягин собрал специальное совещание по проблеме сохранения ГУП "Владимирский автовокзал".

Долги автовокзала перед партнерами-перевозчиками - 18,4 миллиона рублей.

Закрытие автовокзала станет катастрофой для области. Ежедневно отсюда уезжает 8500 человек, по 230 маршрутам курсируют 980 автобусов. До большей части области можно добраться только автобусами, электричек нет.

Как вышло, что государственное предприятие, которое должно получать только прибыль - перевозчики ему платят за услуги - сумело накопить долги? Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов, автовокзал из областного бюджета не финансировался, а работал на самоокупаемости. С каждого проданного билета автовокзал оставлял себе 15-20%, а остальное должен был перечислять перевозчикам. Однако не перечислял, а всю сумму забирал себе. Деньги ГУП тратило на зарплаты сотрудников и текущие нужды, а многомиллионный долг копился с 2017 года.

- Когда мы стали изучать вопрос, выяснилось, что автовокзал в убыток проводил некоторую деятельность, например, организовывал работу точки общепита, которая не пользовалась спросом, - рассказал Алексей Косилов. - Проще говоря, работал вокзал неэффективно. Сейчас будет проводиться работа по оптимизации, решаться кадровый вопрос, конкретно - проводиться анализ работы руководства.

Также власти намерены «пересмотреть модель сотрудничества с автоперевозчиками и провести работу по увеличению пассажиропотока". Об увольнении рядовых сотрудников, а их сейчас на предприятии работает 246 человек, речи не идет, но если в рамках проверки найдут штатные единицы, которые предприятию не нужны, сокращений не избежать. Также на балансе предприятия нашли технику, часть который давно пора сдать на металлолом, а на ее обслуживание при этом тратят деньги.

- Если ситуация потребует финансирования со стороны области, то такой вариант решения ситуации может быть рассмотрен, - сказал Алексей Косилов. - Можно было бы привлечь инвестора, но я не уверен, что именно это предприятие может быть в принципе интересно частнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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