В Суздаль приехали авто-раритеты 1960-х годов

Это были смотрины авто эпохи 60-х - 80-х годов. Автопробег стартовал в субботу из мастерских «Mad Buckets» и «Big Boys Big Toys» при столичном Музее культовых автомобилей. Доминировала линейка машин бренда «Chevrolet», которые в США ласково называют «шеви».

Сверкающий «шеви-нова» в центре Суздаля отливает цветом спелой клубнички. Капот открыт, рядом – специалист по прокачке тачек Дмитрий Фролов.

Дмитрий Фролов в салоне «Шеви нова»Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

- Это автомобиль 1969 года, - рассказывает Дмитрий. - Изначально объем двигателя всего 2,5 литра. Мы решили, что этой «нове» нужен движок повеселее. Теперь его объем – 9,5 литра и мощность 600 «лошадок». Салон родной, его не трогали.

Автомобиль прожорливый: около 70 литров на 100 километров. Это как три грузо-пассажирские «ГАЗ-66», любимые армией. Стоимость шеви-нова после прокачки движка - 6 миллионов рублей.

Движок «Шеви Нова»Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Есть и аутентичные раритеты, в которых не изменено ни болтика. Знаменитый американский «Бьюик Ривьера» 1973 года Дмитрий назвал «баржей». Длинный такой Buick, а дверей всего две! И ни грамма не прокачан, все родное. В фильме «Легенда» о некогда знаменитейших лондонских братьях-гангстерах они раскатывали именно на «Ривьере». Изысканный акулоподобный дизайн, 300 «лошадей» в двигателе объемом 7,4 л. Скорость, с которой ориентировочно «Ривьера» ехал из столицы в Суздаль – 160 км/ч, но предел неизвестен (спидометр еще не починили).

Третьим номером «димкиной экскурсии» стал «Шевроле Блейзер» 1979 года, знаменитый по многим фильмам внедорожник, из кузова которого постоянно кто-то отстреливается. Этот «шеви» прокачан от и до.

- Но в салоне остался родной бардачок! – уточнил Дмитрий.

Этот 8,7-литровый монстр с мощностью 600 л/с обладает меняющимся клиренсом (он при необходимости может приподняться над дорогой). И есть у этого «блейзера-ветерана» временный недостаток – в летний период в салоне комфортно, но очень жарко. Сейчас мастера раздумывают над системой кондиционирования.

И, ставя точку на теме «шевроле», мы не можем не упомянуть о «Шевроле Камаро». Этот автомобиль заслуженно считается авто-звездой Голливуда! На «камаро» гоняли Пирс Броснан, Сельма Хайек, Вуди Харелльсон и многи-многие другие звезды кино. На Chevrolet Camaro ездят и хорошие, и плохие парни, преступники и копы, тихони и хулиганы.

В Суздале «камаро» 1988 года представил хороший парень Кирилл Епифанцев. Кабриолет с движком 6,3 л и 500 л/с. Руль – современный спортивный крохотного диаметра, а обивка – итальянская кожа от концерна «Феррари».

«Вишенкой на торте» осмысленного осмотра представленных культовых автомобилей стал премиум-красавец американского автопрома «Кадиллак Меркюри» медового оттенка 1978 года выпуска. Рассказал о нем организатор автопробега Давид Кавтарадзе.

«Кадиллак Меркюри» и Давид КавторадзеФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Медовый «Меркурий» длиной с прогулочную яхту не подвергался даже перекраске. На 100% оригинал музейной категории. Такие «кади» выпускали 4-х категорий с двигателями литражом от 5,7 до 7,5. Про максимальную скорость «Меркюри» говорить сложно: в тот период в США вступили в силу жесткие ограничения по скорости – не более 85 миль/час. Представленный в Суздале «кадиллак», по словам Давида, свободно идет 180 км/ч, несмотря на свой вес.

Так же на смотринах были замечены спорт-кары «Понтиак» и «Шевроле Импала», а так же «Субурбан» 1980 года так же от бренда «Chevrolet». Над 200-метровым участком ул. Ленина, где желающие знакомились с иноземной авто-крутизной, с полудня до 15.00 звучала музыка тех лет – «Криденс», например. А после пассивной части программы желающие увидели 10 показательных заездов по драг-рейсингу. Практически все видели эти парные уличные гонки в кино.