В Коврове объявили конкурс на должность мэра

1 июля в Коврове начнется прием документов от потенциальных кандидатов на пост мэра города. Напомним, 8 сентября в Коврове должны были состояться прямые выборы градоначальника, но местный горсовет решил отказаться от голосования и объявить конкурс. Законодательное Собрание области одобрило затею.

Предложить кандидатуру на пост мэра Коврова может губернатор Владимирской области, общественные объединения региона и собрание неравнодушных граждан (например, ТСЖ). Кроме того, на выборы могут пойти и самовыдвиженцы. Прием документов завершится 26 июля, конкурсный отбор пройдет в два этапа. Первых завершится 30 июля, второй - 20 августа. То есть, выбирать кандидатов конкурсная комиссия будет почти половину лета. Учитывая достаточно низкий "порог входа", кандидатов на первом этапе может быть немало. Среди них могут быть откровенные "спойлеры", заявившиеся исключительно для галочки. Так что яркое политическое лето в Коврове, считай, обеспечено.

Никаких суперспособностей от кандидатов не требуется, достаточно хотя бы пять лет чем-нибудь поруководить. Пойдет и госконтора, и муниципальная служба, и коммерческая фирма. Так что заявиться на конкурс теоретически может даже депутат ЗС Максим Шевченко, у него есть свой ИП. Наиболее сильным кандидатом считают депутата ЗС и уроженца Коврова Алексея Говырина, с 2006 года работающий на руководящих должностях коммерческой фирмы.

Остальные критерии конкурсанты вполне могут "подтянуть" за летние каникулы: подучить устав города и Конституцию, пройти курсы деловых переговоров и публичных выступлений, научиться отличать системный блок от монитора и пользоваться принтером. Кроме того, у будущего мэра должен быть особый навык "систематического повышения своей квалификации". Так что, если вы вдруг решите поучаствовать в этой авантюре, не забудьте собрать все свои дипломы из пыльных ящиков на антресолях.