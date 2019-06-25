2019-06-24T18:01:34+03:00
Политика

В Коврове объявили конкурс на должность мэра

На него можно заявиться самовыдвиженцем
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
КовровКовровФото: Сергей МОРКОВКИН
Изменить размер текста:

1 июля в Коврове начнется прием документов от потенциальных кандидатов на пост мэра города. Напомним, 8 сентября в Коврове должны были состояться прямые выборы градоначальника, но местный горсовет решил отказаться от голосования и объявить конкурс. Законодательное Собрание области одобрило затею.

Предложить кандидатуру на пост мэра Коврова может губернатор Владимирской области, общественные объединения региона и собрание неравнодушных граждан (например, ТСЖ). Кроме того, на выборы могут пойти и самовыдвиженцы. Прием документов завершится 26 июля, конкурсный отбор пройдет в два этапа. Первых завершится 30 июля, второй - 20 августа. То есть, выбирать кандидатов конкурсная комиссия будет почти половину лета. Учитывая достаточно низкий "порог входа", кандидатов на первом этапе может быть немало. Среди них могут быть откровенные "спойлеры", заявившиеся исключительно для галочки. Так что яркое политическое лето в Коврове, считай, обеспечено.

Никаких суперспособностей от кандидатов не требуется, достаточно хотя бы пять лет чем-нибудь поруководить. Пойдет и госконтора, и муниципальная служба, и коммерческая фирма. Так что заявиться на конкурс теоретически может даже депутат ЗС Максим Шевченко, у него есть свой ИП. Наиболее сильным кандидатом считают депутата ЗС и уроженца Коврова Алексея Говырина, с 2006 года работающий на руководящих должностях коммерческой фирмы.

Остальные критерии конкурсанты вполне могут "подтянуть" за летние каникулы: подучить устав города и Конституцию, пройти курсы деловых переговоров и публичных выступлений, научиться отличать системный блок от монитора и пользоваться принтером. Кроме того, у будущего мэра должен быть особый навык "систематического повышения своей квалификации". Так что, если вы вдруг решите поучаствовать в этой авантюре, не забудьте собрать все свои дипломы из пыльных ящиков на антресолях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Александрове сотрудник магазина оштрафован за организацию розыгрыша
В Муроме вандалы сломали ландшафтную скульптуру
Житель Радужного получил условный срок за хранение наркотиков
В колонии для больных туберкулезом в Киржаче нашли нарушения
Владимирское "Торпедо" проиграл контрольный матч ярославскому "Шиннику"
В Ковровском районе лось спровоцировал ДТП
На Владимирскую область идет резкое похолодание
В Вязниках пассажирка выпала из автобуса
30 июня ограничат движение по улице Добросельской ради крестного хода
В Александровском районе утонула 4-летняя девочка
В Гусь-Хрустальном из окна выпал трехлетний мальчик
В Кольчугинских детских лагерях нашли некачественные продукты
Ковровчанин, который убил земляка, требует отменить приговор
В Юрьев-Польском у сельчанина украли детали от трактора
В конкурсе «Краса России» примут участие две девушки из Владимирской области
Ученик из Владимирской области сдал ЕГЭ по китайскому языку
Камешковец украл у матери деньги
Владимирские Золотые ворота будут ремонтировать четыре месяца
Владимирец, севший пьяный за руль, получил реальный срок
Житель Владимирской области за уклонение от армии заплатит 40000 рублей
Жительницы Владимирской области обокрали новгородских пенсионеров