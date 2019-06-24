В Клязьме, в корыте и в спортзале: владимирцы выяснили, где помыться летом

Традиционно хотя бы пару недель летом владимирцы ломают голову: где бы помыться. В городе отключают горячую воду.

Особенно актуальной эта проблема становится в жару, когда залезть под душ хочется каждые полчаса. Немытые горожане выплеснули отчаянье в соцсети: «Отключили горячую воду, друзья в отпусках, а родственники в другом городе. Куда посоветует сходить принять душ?» Неравнодушные владимирцы в ответ на крик души накидали вариантов.

Для блюдущих традиции

Конечно, можно последовать традициям наших предков – нагреть кастрюльку или даже ведро и мыться в тазике. Можно по старинке отправиться и в баню: визит в Красносельские обойдется в 300 рублей, но можно найти варианты дешевле. Впрочем, современные реалии пополнились новым лайфхаком: перекиньте сливной шланг от стиральной машинки в ванну и включите пустую машину на 90 градусов. Через час у вас будет полная ванна горячей воды, разбавьте ее холодной – и наслаждайтесь. Но сливной шланг перед этим опытные люди советуют хорошенько промыть.

Для спортивных

Самый распространенный вариант – сходить в тренажерный зал. Разовое посещение обойдется от 100 до 400 рублей, можно позаниматься, а после занятия мыться в душевой. Для этих же целей подойдет и бассейн – от 150 рублей за визит. Правда, иногда в тренажерных залах тоже отключают горячую воду, этот момент стоит уточнить заранее.

Для экономных

Всех желающих владимирцы активно посылают помыться на Клязьму и Содышку, правда, советуют выбрать безлюдное место. Главное – захватить с собой шампунь.

Для красивых

Помывку можно совместить и с уходом за собой. Визит на массаж в спа-салон поможет заодно принять душ, а в парикмахерской можно не только освежить стрижку, но и помыть голову. Правда, сэкономить на этом не удастся – медовый массаж обойдется примерно в полторы тысячи, а стрижка – от 400 рублей.