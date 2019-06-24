2019-06-21T20:30:27+03:00
Общество

Владимирцы - в отпуск, Барсики и Мурзики — в санаторий

Пристроить любимого питомца на время отъезда во Владимире обойдется в 500 рублей в сутки
Елена Масленникова
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Оставить собаку - главная проблема перед отпускомОставить собаку - главная проблема перед отпускомФото: Алексей БУЛАТОВ
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У любого кошко- или собаковладельца перед поездкой в отпуск основная проблема - куда пристроить любимца? Самый удобный и надежный вариант, если домашнего питомца возьмут друзья, родственники или соседи. А если нет такой возможности? Выход тоже есть, но влетит в копеечку.

Предложений по передержке животных на время отпуска во Владимире много. В городе работают зоогостиницы, зооотели и даже есть зоосанаторий за городом.

Средняя стоимость пребывания животного в частном зоотеле - от 350 рублей в сутки. Цена зависит от того, какое у Вас животное: обычное или экзотическое, его размеров и требований к уходу.

В зоогостинице при Центре животных «Валента» предлагают сервис среднестатической гостиницы: вольерное или клеточное содержание, прогулки, кормление, уборка и присмотр ветеринара. Здесь рады всем питомцам, утверждает директор Валентина Сокова:

- Кошки - от 200 рублей. Собаки от мелких до крупных - от 200 до 500 рублей. Змеи самые дешевые в содержании — от 100 рублей в сутки. Кормить их каждый день не нужно. Самое дорогое по содержанию — ящерица. Им нужны натуральные корма и овощи-фрукты.

Загородный зоосанаторий «Ладушка» дороже, но и условия обещают получше. Просторные будки с зонтами от солнца и ваннами со свежей водой, 3-разовые прогулки в сосновым лесу, купание в озере. Но такой вип-отдых доступен только для кошек и собак. Других животных в санатории на передержку не берут. Почему - мы узнать не смогли, руководство от комментариев отказалось.

Есть еще один вариант, который набирает популярность во Владимире- услуги догситтера - сиделки для собаки или кошки. Здесь обещают индивидуальный подход, фото- и видеоотчеты в любое время дня и ночи, круглосуточную телефонную связь для тех, кто постоянно беспокоится о животном. На специализированном сайте : https://dogsy.ru/ можно выбрать понравившуюся кандадитуру.

Елена Денисова занимается передержкой животных около года. Сначала она прошла обучение, а затем тестирование. Как приличные зоогостиницы, с клиентами работает по письменному договору:

- Прописывается, какая порода собаки нам передается на передержку, все условия содержания. Все пожелания хозяина прописываются: сколько гулять, чем кормить, как расчесывать, купать - не купать… Индивидуальные особенности собаки. Ну и конечно же, мы на постоянной связи с клиентами - онлайн 24 на 7... И видеоотчеты, и фотоотчеты… Даже был случай, когда хозяин звонит и говорит: «Дайте я поговорю со своей собакой, потому что я очень скучаю».

Во Владимире за свои услуги догситтеры берут от 300 до 500 рублей в сутки. Есть возможность предварительной встречи животного с будущей нянькой, чтобы познакомиться и понять, подружатся ли они. В любом случае, кому бы вы не доверили своего домашнего животного, к этому нужно подойти внимательно, и лучше заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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