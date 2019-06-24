В Суздале набирают массовку для киноримейка советского фильма "Угрюм-река"

Первая экранизация одноименной книги Вячеслава Шишкова вышла в 1968 году. Там главную роль исполнил Георгий Епифанцев, отец сегодняшнего героя боевиков Владимира Епифанцева.

Современная экранизация книги Шишкова будет многосерийного формата. Режиссер фильма Юрий Мороз, известный нам по сериалам «Братья Карамазовы», «Инквизитор», «Пелагия и белый бульдог», «Каменская» и другим, планирует включить в сериал мистическую составляющую. Т.е. многосерийка будет очень даже «по мотивам».

Продюсеры Константин Эрнст и Денис Евстигнеев привлекли к съемкам ведущих российских актеров Александра Балуева, Владимира Вдовиченкова и других.

Разумеется, ни один серьезный кинопроект не может обойтись без массовки, которую уже начали набирать. Если есть желание сняться у самого Мороза, то заявку с обязательным указанием вашего телефона отправьте по электронному адресу svetlovandrey1978@mail.ru. На просторах интернета проскочило интересное и прекрасное «желательны не современные стрижки и прически». Еще бы, действие книги и фильма происходит в Сибири на стыке XIX-XX веков. Так что дреды не проканают.

Одной из ключевых съёмочных локаций фильма стал именно «русский голливуд» Суздаль. Другие площадки – Минск, Москва, Кинешма (Ивановская область) и деревня Каменка на реке Чусовая, что недалеко от Первоуральска.

В Суздале съемки начнутся 5 июля на территории Спасо-Евфимиева монастыря. На следующий день кинематографисты переместятся в скверик напротив Торговых рядов, где появятся беседка и фонари той эпохи. А 7 июля съемки пройдут на ул. Варганова, что неподалеку от Суздальского кремля, где будут располагаться торговые точки по продаже лодок и, предположительно, пушнины.

Второй этап съемок в Суздале пройдет в конце этого года.