Лоси бросаются на капоты проезжающих машин

Это страшно, особенно ночью. Огромное животное выскакивает из леса и начинает в панике метаться в свете фар. Шансов избежать столкновения почти нет. Несколько дней назад пользователи соцсете выложили фотографии сбитого лося, который лежал с открытыми глазами на обочине. Это восьмой по счету сохатый, кинувшийся на капот машины за это лето.

- Мне кажется, его оттащили от дороги. Если бы сбили и он остался бы жив, уполз бы подальше, а не рядом с дорогой лег бы, - пишут владимирцы в интернете. - Да еще и глаза открытые остались, 100% мгновенная смерть, фура боднула какая-нибудь!

Еще 12 сохатых также погибли в результате столкновения с машинами в 2019 году. Самый опасный район, где могут встретиться лоси, - Южный объезд города Владимира. Специалисты Госохотоинспекции отмечают, что ДТП случаются из-за плохих дорог и большой скорости – водители просто не успевают заметить животное и объехать его. Но чаще лоси сами кидаются под машину. Конечно, делают они это не специально, а просто хотят перебежать дорогу.

- На территории Владимирской области с целью снижения показателей гибели копытных животных в результате ДТП устанавливаются предупреждающие знаки «Дикие животные», также в лесах ставят защитные ограждения, которые не дают выбежать лосям на проезжую часть, - сказали в Госохотинспекции. - Сейчас в регионе живут 8000 лосей.

Даже если водитель не нарушил правила дорожного движения, но сбил лося насмерть – виноват водитель, ведь сохатому правила не объяснишь. Но деньги, чтобы оплатить штраф, не надо доставать из своего кармана – их платит страховая компания, ведь у владельца машины должен быть полис ОСАГО.