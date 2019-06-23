Дмитриевский собор на четыре месяца окажется в строительных лесах

Владимиро-Суздальский музей-заповедник решил немного подремонтировать Дмитриевский собор постройки конца XII века. На четыре месяца храм окажется в строительных лесах в самый разгар туристического сезона.

Ремонт коснется как фасада храма, так и цоколя, кровли и арок собора. Сначала реставраторам придется промыть стены и снять загрязнения - жировые и солевые пятна. В техзадании особо подчеркивается, что эта работа должна быть выполнена с особой осторожностью, чтобы не повредить камень. Потом фасад и цоколь Дмитриевского собора поочередно покроют антисептиком и водоотталкивающим составом. Там, где камень стал приходить в негодность, его обработают немецким камнеурепителем. Поврежденные участки стен храма покроют мастикой, швы между камнями заполнят известковым раствором. На крыше удалят пятна, покрасят металл и там, где требуется, герметизируют кровлю специальной самоклющейся лентой.

После всего этого Дмитриевский собор снова покроют известью, храм станет ослепительно белым. К работе допустят четырех аттестованных реставраторов с как минимум шестилетним опытом работы на древних храмах.

"Освежить" каменный фасад на сайте Госзакупок предлагается опытной компании за 647 тысяч рублей. Аванса не предусмотрено. На ремонт храма будут потрачены не бюджетные, а заработанные музеем средства. Реставрация начнется в середине июля.

В Дмитриевском соборе последняя реставрация закончилась в 2004 году. Для посещений храм открыли в 2005 году, с тех пор строительные леса у храма не устанавливали.

Внутреннее убранство Дмитриевского собораФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Кроме того, ВСМЗ планирует потратить 1,5 миллиона рублей на ремонт западного крыла "Дома присутственных мест" XVIII века постройки, занимаемого ныне музейной экспозицией "Палаты". Речь идет о гидроизоляции внутренней несущей стены. Кирпичную кладку укрепят специальным составом. Делать это необходимо необычной технологией инъективрования стен, когда в них делаются отверстия, которые потом заполняются строительной смесью. Также рабочие демонтируют пол и цементные стяжки, проведут новый трубопровод. На ремонт отводится 75 дней (два с половиной месяца), работы начнутся в середине июля. Вероятно, часть экспозиций во второй половине лета будет закрыта для посещений.