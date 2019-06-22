2019-06-21T20:30:27+03:00
Общество

Владимирские кинологи: «Уходя в отпуск, беру напарника с собой»

21 июня люди в форме и с собаками отметили профессиональный праздник
Алексей СУХОВ
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Ирина Прокофьева и БьянкаИрина Прокофьева и БьянкаФото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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День кинолога появился 15 лет назад. Эту дату выбрали не случайно. 110 лет назад началась история кинологической службы в России. 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге открылся первый в России питомника полицейских сыскных собак.

Сейчас кинологические службы есть везде. Во Владимирской области служат 80 полицейских-кинологов. За каждым из них закреплён свой "напарник без погон", который является таким же бойцом подразделения, как и любой штатный сотрудник органов внутренних дел.

Только за прошлый год при участии служебных собак на территории региона было раскрыто более 200 преступлений.

Стала кинологом вместо подруги

Полицейский-кинолог Надежда Ситова из Гусь — Хрустального в детстве мечтала стать ветеринаром, увлекалась танцами, ювелирным делом, спортом (лёгкой атлетикой, лыжами). В общем, никак не думала, что станет полицейским. И не стала бы, если не случай.

Надежда Ситова и Баронесса Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

Надежда Ситова и БаронессаФото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

- В один прекрасный день ко мне в гости пришла подруга и сказала, что не может трудоустроиться, - вспоминает Надежда. - Я была в отпуске и решила ей помочь. Начали обходить организации и предприятия в поисках работы и вот дошли до УВД. В отдел кадров моя подруга постеснялась идти, и пришлось идти мне. В итоге мы вместе устроились в патрульно-постовую службу полиции. Через некоторое время наши служебные пути разошлись. Мне предложили пойти в кинологи. Согласилась не сразу, долго думала, ведь собака — это огромная ответственность, ещё один ребёнок (на тот момент у меня уже были двое маленьких сыновей), но когда увидела собаку, все мои сомнения рассеялись. Вот так в нашей семье появился преданный и любимый питомец, которого назвали Баронессой.

Последний случай, когда Баронесса вместе с Надеждой помогали раскрыть преступление, произошел не так давно. Они выехали в садовое товарищество, где обокрали дачный дом. Собака взяла след от участка и через полтора километра в кустах обнаружила похищенное. Пройдя по следу дальше, Баронесса вывела полицейских на двух несовершеннолетних парней, которые как раз возвращались за добычей.

А весной Баронесса нашла двух девочек, которые уехали к бабушке, не спросившись. Собака обследовала территорию, где они могли гулять, и вышла к автобусной остановке. Оказалось, что дети уехали на «попутке» в деревню.

Фекла ищет мину

В муромском отделении полиции работают четыре инспектора-кинолога: прапорщик Андрей Соколов и его четвероногие «напарники» Шарки и Амели, сержант Юрий Яранов и его верные Бася и Инга, старший сержант Антон Дергачев и его служебная собака Нейси и старший сержант Анна Новожилова и ее преданные Фёкла и Санёк. У каждого четвероногого полицейского есть свой профиль работы - патрульно-разыскное или минно-разыскное направление.

Собака Фекла из Мурома Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

Собака Фекла из МуромаФото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

Лучшими специалистами среди четвероногих полицейских считаются те, которые имеют узкий профиль работы. Как раз такой является немецкая овчарка Фёкла – она специализируется на минно-разыскной работе. Со своей хозяйкой, инспектором-кинологом Анной Новожиловой, она участвует во всех мероприятиях с массовым пребыванием людей. Фёкла постоянно совершенствует свои навыки на специальных занятиях по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств. Не отстает от нее и её коллега, немецкая овчарка Инга, которая в данный момент проходит курс дрессировки в Центре кинологической службы УМВД России по Владимирской области.

Санта и Фанта

В полиции Кольчугинского района служит полицейский-кинолог Александр Шиков. Со своим напарником, немецкой овчаркой по кличке Санта. Они занимаются не только раскрытием и предотвращением преступлений, но и проводят показательные уроки для детей. Демонстрация дрессировки собак зачастую переходит в настоящие представления, которые сопровождаются аплодисментами.

Любовь Зеленкина и Фанта Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

Любовь Зеленкина и ФантаФото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

А в Петушинском районе работает Любовь Зеленкина. Она полицейский-кинолог отдела конвоя подозреваемых и обвиняемых. В полиции Любовь служит 13 лет, из них 2 года - с овчаркой по кличке Фанта. Основная задача напарников - не допустить побега из-под стражи.

- Фанта – это моя первая и единственная собака. Ко мне она попала двухлетней, поэтому мне пришлось приложить немало усилий, чтобы стать для неё авторитетом,- рассказывает Любовь Зеленкина. - Это был кропотливый, каждодневный труд, потому что по «собачьим» меркам Фанта – уже взрослый пес, в таком возрасте животное труднее обучить.

В любой момент она вместе с Фантой готова к выезду. За 5 месяцев 2019 года напарники участвовали в 16 выездах, из них на места происшествий - 11.

- Фанта - ласковая и очень общительная собака. Она любит, когда я ее хвалю и даю вкусные угощения. Я точно знаю, что мой четвероногий друг предан мне, ловит каждый взгляд, каждое движение. И это чувство взаимное. Уходя в отпуск, я обязательно беру с собой Фанту, конечно, с разрешения начальника. Ведь понятие «дружба» - круглосуточное, и не ограничивается временем службы.

«Дамы с собачками» из Судогодского района

В кинологической службе Судогодского района служат только девушки. Хотя коллеги в шутку и называют старшего лейтенанта полиции Наталью Соловьеву и старшину полиции Ирину Прокофьеву«наши дамы с собачками», все неизменно признают, что они настоящие профессионалы.

Ирина Прокофьева и Бьянка Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

Ирина Прокофьева и БьянкаФото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

Ирина Прокофьева и ее Бьянка принимают участие в поиске и задержании опасных преступников и конвоировании задержанных, в охране общественного порядка на улицах города и работе на местах происшествий. В прошлом году Ирина и Бьянка в составе поисковой группы искали пропавшего человека. Бьянка взяла след и под большим настом листвы обнаружила скелет человека с останками уже истлевшей одежды.

- Вообще, у Бьянки, очень непростой и своенравный характер, но, несмотря на это, она отлично выполняет свою работу, и я всегда могу на нее положиться, - рассказывает она.

Это всего лишь часть кинологической службы Владимирской области. «Комсомолка» поздравляет всех, кто к ней относится с профессиональным праздникам и желает им побольше спокойных и счастливых дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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