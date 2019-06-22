Владимирцы тонут в пьяном виде
Во Владимире все пляжи, где разрешено купание, полицейские патрули проверяют каждый день. Формально в городе пригодными для отдыха признаны 4 водоема: озеро Глубокое, Семязино, река Содышка и Клязьма. На всех дежурят спасатели. Но купаться можно только на Семязино. Это единственное место, где вода соответствует санитарно- -эпидемиологическим нормам, сообщают в управлении Роспотребнадзора.
СемязиноФото: Елена Масленникова
Определить, пригоден ли водоем для купания, можно по флагу на берегу. Флаг желтый - купание разрешено, флаг черный - запрещено.
Но владимирцы об этом, как правило, не знают. Или откровенно признаются, что им все равно. Это мы обнаружили, когда отправились в очередной профилактический рейд со спасателями.
На пляже на озере Глубокое в пятницу днем немноголюдно. Народ не только загорает на травке, но и купается, несмотря на мутную воду и черный флаг.
- Ну и что, что черный флаг… Главное же спасатели есть. Воду стараюсь не глотать. Ну невозможно же в такую жару не окунуться, - говорит загорающий тут Сергей.
Того же мнения, вероятно, и остальные. В основном тут купаются жители Коммунара - из Владимира ехать далековато.
СемязиноФото: Елена Масленникова
А вот на Семязино народу много, несмотря на будний день. Здесь купаться разрешено, висит желтый флаг. Пляж чистый, делится на две зоны: песчаную и травянистую. Отдыхают в основном родители с детьми и подростки. За последними спасатели смотрят особенно пристально. Опасные ситуации с ними возникают постоянно.
- Пару дней назад пришлось спасать двух мальчишек: 7 и 11 лет. Они за ограждения не заплывали, но один почему-то решил забраться на спину другому. И вместе пошли на дно, - рассказывает спасатель-матрос Елена.
Сотрудники МЧС призывают владимирцев быть бдительнее. Для отдыха выбирать только оборудованные пляжи. Люди тонут из-за своей глупости и самоуверенности, говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Игорь Богомазов:
- В 90 процентах люди погибли в необорудованных местах купания. При купании в состоянии алкогольного опьянения - процентов 40. Также люди просто переоценивают свои силы. У нас три случая в этом году было, когда спортсмены переплывали… И недоплыли. Не хватило сил.
ГлубокоеФото: Елена Масленникова
Спасатели напоминают владимирцам об ответственности. За пребывание на водоемах в состоянии алкогольного опьянения и купание в неустановленных местах может грозить штраф от 800 до 4000 рублей.
Пляж на озере ГлубокомФото: Елена Масленникова
КОНКРЕТНО
Озеро Семязино
Купаться разрешено.
Температура воды - 22 градуса.
Глубина до 3 метров.
Пляж песчаный и травянистый.
Парковка рядом.
Озеро Глубокое
Температура воды - 19 градусов.
Глубина около 2 метров.
Пляж травянистый.
От парковки до пляжа метров 700.
Есть волейбольная площадка.
Утки атакуют СемязиноФото: Елена Масленникова
ИСТОЧНИК KP.RU