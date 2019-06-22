2019-06-21T20:30:27+03:00
Общество

Владимирцы тонут в пьяном виде

С начала купального сезона во Владимирской области в воде погибло 9 человек, из них один ребенок
Елена МАСЛЕННИКОВА
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Спасатель наблюдает за безопасностью купающихся. СемязиноСпасатель наблюдает за безопасностью купающихся. СемязиноФото: Елена Масленникова
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Во Владимире все пляжи, где разрешено купание, полицейские патрули проверяют каждый день. Формально в городе пригодными для отдыха признаны 4 водоема: озеро Глубокое, Семязино, река Содышка и Клязьма. На всех дежурят спасатели. Но купаться можно только на Семязино. Это единственное место, где вода соответствует санитарно- -эпидемиологическим нормам, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

Семязино Фото: Елена Масленникова

СемязиноФото: Елена Масленникова

Определить, пригоден ли водоем для купания, можно по флагу на берегу. Флаг желтый - купание разрешено, флаг черный - запрещено.

Но владимирцы об этом, как правило, не знают. Или откровенно признаются, что им все равно. Это мы обнаружили, когда отправились в очередной профилактический рейд со спасателями.

На пляже на озере Глубокое в пятницу днем немноголюдно. Народ не только загорает на травке, но и купается, несмотря на мутную воду и черный флаг.

- Ну и что, что черный флаг… Главное же спасатели есть. Воду стараюсь не глотать. Ну невозможно же в такую жару не окунуться, - говорит загорающий тут Сергей.

Того же мнения, вероятно, и остальные. В основном тут купаются жители Коммунара - из Владимира ехать далековато.

Семязино Фото: Елена Масленникова

СемязиноФото: Елена Масленникова

А вот на Семязино народу много, несмотря на будний день. Здесь купаться разрешено, висит желтый флаг. Пляж чистый, делится на две зоны: песчаную и травянистую. Отдыхают в основном родители с детьми и подростки. За последними спасатели смотрят особенно пристально. Опасные ситуации с ними возникают постоянно.

- Пару дней назад пришлось спасать двух мальчишек: 7 и 11 лет. Они за ограждения не заплывали, но один почему-то решил забраться на спину другому. И вместе пошли на дно, - рассказывает спасатель-матрос Елена.

Сотрудники МЧС призывают владимирцев быть бдительнее. Для отдыха выбирать только оборудованные пляжи. Люди тонут из-за своей глупости и самоуверенности, говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Игорь Богомазов:

- В 90 процентах люди погибли в необорудованных местах купания. При купании в состоянии алкогольного опьянения - процентов 40. Также люди просто переоценивают свои силы. У нас три случая в этом году было, когда спортсмены переплывали… И недоплыли. Не хватило сил.

Глубокое Фото: Елена Масленникова

ГлубокоеФото: Елена Масленникова

Спасатели напоминают владимирцам об ответственности. За пребывание на водоемах в состоянии алкогольного опьянения и купание в неустановленных местах может грозить штраф от 800 до 4000 рублей.

Пляж на озере Глубоком Фото: Елена Масленникова

Пляж на озере ГлубокомФото: Елена Масленникова

КОНКРЕТНО

Озеро Семязино

Купаться разрешено.

Температура воды - 22 градуса.

Глубина до 3 метров.

Пляж песчаный и травянистый.

Парковка рядом.

Озеро Глубокое

Температура воды - 19 градусов.

Глубина около 2 метров.

Пляж травянистый.

От парковки до пляжа метров 700.

Есть волейбольная площадка.

Утки атакуют Семязино Фото: Елена Масленникова

Утки атакуют СемязиноФото: Елена Масленникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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