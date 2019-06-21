2019-06-21T14:04:02+03:00
Общество

Сакура в центре Владимира цвела один день

Это было тестирование арт-объекта к Новому году
Алексей СУХОВ
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СакураСакураФото: Администрация города Владимира
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20 июля на Соборной площади владимирцы вдруг обнаружили цветущую сакуру. Дерево с красивыми розовыми цветами стояло возле памятника Андрею Рублеву. Горожане тут же начали фотографироваться на фоне дерева. А некоторые даже подумали, что сакура появилась вместо памятной надписи «Я люблю Владимир».

Очень скоро сообщения о «японской вишне» в центре города появились в соцсетях. Но те, кто приехал на Соборную площадь на следующий день, дерева не обнаружили. Его уже разобрали и увезли.

- Оно, как и некоторые другие арт-объекты, появилось в центре лишь на один день, - рассказал Игорь Ефремов, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ. - Изначально была договоренность с компанией «Айлюм-Про» и городским управлением наружной рекламы о том, что им дается возможность протестировать их в течение суток. За это время арт-объекты могли оценить владимирцы и понять, нравятся они им или нет. Сразу надо сказать, что все объекты мы тестировали как возможные украшения центра к новогодним праздникам. В дальнейшем, мы запустим голосование, в рамках которого горожане сами решат, хотят они видеть сакуру и другие объекты в центре Владимира в Новый год.

Опрос появится либо в социальных сетях, либо на сайте мэрии. В любом случае, многое будет зависеть еще и от того, будут ли найдены спонсоры, готовые оплатить аренду или покупку данных инсталляций. Из городского бюджета чиновники тратить деньги на данные объекты не хотят.

Кстати, помимо сакуры 20 июня в сквере Пушкина установили еще два дерева, а также большое кресло, оленей, медведей и другие фигуры. Все они в ночное время подсвечиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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