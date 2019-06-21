Владимирцы могут меньше работать, если в офисе слишком жарко

За последние 5 лет ни один сотрудник владимирского офиса официально не пожаловался на невыносимую жару на работе. Такие данные нам предоставили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области. Создается впечатление, что комфортные условия труда созданы на каждом рабочем месте. Так ли это на самом деле? Вряд ли.

Во Владимире второй месяц на улице под 30 градусов, и народ изнывает от жары не только в троллейбусах и автобусах, но и в собственных контрорах. Кондиционер есть не везде, а если и есть - обязательно найдется тот, кому холодно и дует. Хотя именно длительное пребывание в духоте грозит как минимум проблемами с концентрацией внимания, а для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, может и вовсе стать опасным для жизни.

Трудовой кодекс прямо говорит, что в соответствии с требованиями СанПина работодатель обязан обеспечить не просто комфортные, но и безопасные условия труда. Температура в офисе должна находится в пределах 24 -25 градусов. Для этого работодателям рекомендовано устанавливать системы кондиционирования и вентиляции, обеспечивать своевременную доставку питьевой воды.

А если кондиционера нет? Как рассказали во владимирском управлении Роспортебнадзора, если температура в помещении достигнет отметки 28.5 градусов, то рабочий день должен быть сокращен на час. При 29 градусах — на 2 часа. Чем выше температура, тем короче рабочий день.

- Но эти нормы носят рекомендательный характер, - заявляют во владимирском Роспотребнадзоре. - Это значит, что работодатель может и не сокращать рабочий день, а, к примеру, разбить его на несколько частей перерывами, или выплатить денежную компенсацию.

КОНКРЕТНО

За несоблюдение санитарных норм нерадивым работодателям грозят штрафы. Для руководителя предприятия — от 1000 до 5000 рублей, на организацию — от 30000 до 50000 рублей.

В Роспотребнадзоре призывают владимирцев отстаивать свои права. Подробную консультацию о том, как это сделать, можно получить по телефону горячей линии: 8-800-200-05-45 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 или оформить электронное обращение на сайте ведомоства: 33.rospotrebnadzor.ru