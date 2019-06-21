Вода во владимирских родниках чистая и безопасная, но жесткая

Во Владимире проверили семь основных родников, из которых горожане берут воду (всего в городе около 20 источников). В некоторых родниках сразу по два источника, так что всего получилось 11 проб воды. Все они были проанализированы в лабораториях владимирского управления Роспотребнадзора. Основной вывод - всю родниковую воду можно пить, она безопасна.

В воде всех семи родников отсутствует бактериальное загрязнение от слова «совсем» - то есть бактерий там ноль. Это значит, что никакая канализация и другие стоки в воду родников не попадают. Соответствует нормам вода по прозрачности и цветности - ее в полном смысле можно назвать «родниковой», она чиста, как слеза.

А вот с химическим составом все не так радужно. Вода во владимирских родниках в основном жесткая. Что не удивительно, в нашем регионе вода вообще содержит много солей - такая особенность почвы. Поэтому она жесткая и в водопроводе, и в родниках, и в колодцах.

Самая жесткая вода - в роднике на улице Офицерская. Там содержится много солей калия и магния - больше, чем допустимо по санитарным нормам. Это не опасно для здоровья, но нехорошо для техники, если такую воду наливать в чайник или кофеварку - от нее быстро образуется накипь. Если же воду пропустить через специальный фильтр для жесткой воды, то ограничение отменяется.

На втором месте по жесткости воды - родник на улице Маяковского. Там содержание солей кальция и магния практически на границе нормы, однако не превышает ее. Жесткая вода также в родниках в районе ГЗС реки Сунгирь, в Леонтьеве роднике на улице Мира и в роднике «Гончары» около стадиона Торпедо. Самая мягкая вода - в Никольском роднике и в источнике на Верхней Дуброве (Казанский родник). Там вода существенно мягче, чем в городском водопроводе.

Кроме содержания разных веществ, измерялся еще такой параметр, как кислотность. То есть определялось, кислая вода или щелочная. Это важно для людей с желудно-кишечными заболеваниями - при одних болезнях противопоказана кислая вода, при других щелочная, точно может сказать врач. Самая «нейтральная» вода - в Сунгирском роднике. Там показатель концентрации ионов водорода (pH) равен 7, то есть вода не кислая и не щелочная.

Кислая вода (pH < 7) в родниках на Верхней Дуброве, улице Мира, у стадиона «Торпедо», на улице Маяковского.

Щелочная вода (pH > 7) - в Никольском роднике и в одном из выходов воды родника на улице Офицерская.

И о неприятном: в двух родниках содержится очень много нитратов. Это значит, что в воду попадают удобрения и, деликатно выражаясь, перегнившие продукты жизнедеятельности животных и человека. В роднике у стадиона «Торпедо» содержание нитратов вообще превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК). В роднике на улице Офицерская ПДК хотя и не была превышена в момент забора проб, но нитратов там много, и не факт, что не станет больше.

Зато солей тяжелых металлов ни в одном роднике практически нет.

Основной вывод, который сделали специалисты: воду из родников пить можно, но желательно ее фильтровать и кипятить.

А в бытовом плане смысла ходить «на родничок за водой» немного, особенно если вода в вашем доме из Судогодского водозабора - в кране она ничуть не хуже, чем в источниках в черте города. Вода из Нерлинского водозабора по вкусу хуже, но тоже безопасна.