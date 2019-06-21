Владимирский худграф переехал в бывшее здание начфака

Совсем недавно владимирский худграф отпраздновал 40-летние, в центре пропаганды ИЗО даже прошла большая выставка работ знаменитых выпускников факультета. Казалось бы, в юбилейный год учебное заведение должны ждать только радостные новости. Но неожиданно худграф "попросили" с насиженного места в здании бывшей дореволюционной семинарии на Большой Нижегородской и переселили в бывшее здание начфака у Золотых ворот.

Формально в ВлГУ объясняют решение переселить худграф (официально: кафедру дизайна, изобразительного искусства и реставрации Института искусств и художественного образования ВлГУ) в другое здание современными образовательными стандартами и просьбами студентов. Начальник управления по воспитательной работе и связям с общественностью ВлГУ Елена Янина заявила, что аудитории в новом здании более просторные, есть возможность организовать буфет и актовый зал, да и добираться студентам из общежития будет проще - до центра от студгородка на проспекте Строителей ходит прямой восьмой троллейбус. Кроме того, в одном здании с новым худграфом находится сектор искусства областной научной библиотеки, так что студенты смогут читать профильную литературу "не отходя от кассы".

Не менее важным с точки зрения официальных представителей ВлГУ станет и шаговая доступность к дирекции Института искусств и художественного образования, переехавшего в здание филфака на улице Никитской. На данный момент не известно, какие этажи здания займет кафедра дизайна и ИЗО, но представитель ВлГУ уверена, что студентам и преподавателям худграфа не придется ютиться в одном углу.

Дальнейшую судьбу здания худграфа определит созданная недавно рабочая группа. Из разговора с представителем ВлГУ ясно, что здание в ближайшее время ждет ремонт.

- Я всегда считаю, что все перемены к лучшему, - говорит Елена Янина. - Надеюсь, что в новом здании студентам будет комфортно. Практика переездов для вуза не нова, например в свое время собственное здание получили хореографы. Теперь по теплой погоде они могут ходить на занятия прямо в тапочках. Да и начфак в свое время тоже переезжал в седьмой корпус, чтобы быть ближе к руководству.

С претензиями на здание РПЦ переезд худграфа представители вуза никак не связывают и заявляют, что старый корпус на Большой Нижегородской останется в резерве ВлГУ. По словам Елены Яниной, на данный момент из Росимущества никаких документов в вуз не поступало.

Тем не менее, РПЦ очень даже претендует на здание бывшей семинарии - формально старейшего учебного заведения региона. Владимирская епархия решила вернуть его себе еще семь лет назад, сейчас в Федеральном управлении Росимущства рассматривается заявка Русской православной церкви сразу на ряд объектов во Владимирской области, в числе которых значится и худграф. Кстати, на данный момент Владимирская Свято-Феофановская духовная семинария располагается в здании начала 1920-ых годов постройки рядом с корпусом РАНХиГС напротив Богородице-Рождественского монастыря. Худграф на его фоне выглядит царскими палатами.

Интерьер здания худграфаФото: Сергей МОРКОВКИН

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА

Оценить переезд худграфа в знание у Золотых ворот мы попросили выпускника этого факультета, дизайнера Павла Торлова.

- О какой-то невероятной атмосфере здания я говорить бы не стал, студенты все таки учиться приходят. Другое дело - расположение мастерских. В худграфе в основном окна выходят на северо-восток, особенно хороша была аудитория № 33 с окнами с двух сторон. Она очень светлой была, многие любили там работать. А в здании начфака, получается, окна в основном выходят на юг. Значит солнце утром и днем будет лупить прямо в окна. Придется чем-то завешивать.

СПРАВКА КП

Здание худграфа ВлГУ было построено в конце XVIII века, до революции в нем находилась духовная семинария. Через некоторое время после октябрьского переворота, здание заняла городская школа № 14. В середине 1980-ых годов для нее через дорогу было построено новое здание с бассейном и несколькими спортивными залами. В 1988 году школа переселилась в Спортивный переулок, а ее здание занял Художественно-графический факультет тогда еще Владимимирского педагогического института, созданный за 10 лет до этого.

Первым деканом худграфа был выпускник Московского педагогического университета Алексей Антонов, направленный во Владимир специально для организации худграфа.

ОФИЦИАЛЬНО

На данный момент на кафедре дизайна, изобразительного искусства и реставрации числится 50 студентов. 1 сентября вместе с первокурсниками в новый корпус придут 75 будущих учителей рисования, реставраторов и дизайнеров. Их будут обучать 24 педагога.