Во Владимире социальный проездной подорожал на рубль

С 20 июня во Владимире начали продавать проездные на следующий месяц. Пенсионеры, которые за ними пошли, сильно удивились: оказалось, на июль социальный проездной вместо 416 рублей будет стоить 417. Конечно, разница в один рубль не тяжела даже для пенсионерского кошелька, но все равно странно - откуда такая странная инфляция?

- Тем более, что стоимость проезда в автобусах и троллейбусах-то не изменилась! - говорила Тамара Петровна, пришедшая к нам в редакцию после похода на почту. - Так почему же проездной подорожал?

В администрации города Владимира обратились за разъяснениями во «Владимирпассажиртранс». Оказалось, что это решение исходит от руководства компании и связано с летним изменением в работе общественного транспорта.

- Тут сразу несколько причин, - рассказал заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ Игорь Ефремов. - Во-первых, изменилась доля поездок пенсионеров на автобусах и троллейбусах. Летом они стали чаще ездить именно на автобусах. А проезд на них дороже. Кроме того, некоторые маршруты автобусов стали длиннее. Например, был продлен маршрут №55С до деревни Злобино. Во-вторых, растут цены на горюче-смазочные материалы. Все это и привело к тому, что в компании решено было поднять стоимость проездного на один рубль.

При этом пока не ясно, останется ли такая цена навсегда, или это сделано лишь на лето.