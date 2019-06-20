Улицу Диктора Левитана дотянут до микрорайона 8-ЮЗ, но не скоро: в будущем году появится проект

В этом году во Владимире на строительство дорог из областного и городского бюджетов выделено 56 миллионов рублей. На эти деньги уже строят проезд к жилым домам №№ 16,18,20 по улице Задний Боровок, завершить работы должны в ближайшие дни. Также запланировано подготовить проект и построить выезд из Веризино на трассу М-7, который позволит жителям района не стоять в пробках. На эти работы уйдет основная часть средств – почти 49 миллионов рублей. Строительство дороги планируют закончить осенью.

А вот строительство дороги, соединяющей улицы Чапаева и Сперанского, все еще под вопросом. Город выделил на нее почти шесть миллионов рублей, но этого не хватит, и построить дорогу в 2019-2020 годах удастся только при выделении денег из областного бюджета. Владимирские чиновники уже направили письмо в областную администрацию, но ответа пока нет.

В планах остается и строительство проезда, соединяющего улицу Диктора Левитана, которая сейчас тупиковая, с дорогами микрорайона 8-ЮЗ. Из-за сложного рельефа с перепадами высот в шестнадцать метров сразу приступить даже к проектным работам не получится: сначала нужно заказать предпроектные работы, которые покажут, во сколько обойдет проектирование и строительство и с какими трудностями предстоит столкнуться в ходе работ.

- Новая автомобильная дорога поможет разгрузить транспортный узел проспект Ленина – улица Чайковского и позволит жителям юго-западных микрорайонов №№8,9,10 попадать на Диктора Левитана, - отметил начальник управления городскими проектами администрации города Владимира Антон Аручиди.

На предпроектные работы дополнительно потребуются сто тысяч рублей, взять которые планируется из резервных средств. Заказать их планируется уже в этом году, а если в дальнейшем работы будут идти без перерыва, то завершить их удастся в следующем году.

КСТАТИ

Продолжат в этом году делать и щебеночные дороги – на это предусмотрено чуть больше 3,2 миллионов рублей. На эти деньги планируется отремонтировать Камешковский проезд от дома №38 по улице Большая Лукинская до дома №35 по Камешковскому проезду, Лукинский переулок на участке от дома №38 по улице Большая Лукинского до дома №16 по Лукинскому переулку, а также автомобильные дороги в районе дома №76 по улице Полянка и от дома №11 по улице Милославская до дома №7 по улице Селецкий вал. В общей сложности щебенкой засыплют около километра. Для сравнения – в прошлом году удалось сделать более двенадцати километров.