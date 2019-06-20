Ягодка моя: почем продают знаменитую МЮДовскую клубнику и как получить ее бесплатно

«Юния», «Фестивальная», «Ромашка» и «Подарок учителю» - эти традиционные сорта ярко-красных ароматных ягод уже созрели в «Племзаводе 17 МЮД». 5 гектаров занимает ягодный рай в поселке Садовый Суздальского района. Руководство хозяйства обещает, что с каждым годом будут увеличивать площади под выращивание клубники. Трудно поверить, но в 80-е годы здесь собирали урожай с… 50 гектаров.

- Сейчас ежедневно собираем примерно 600-700 килограммов ягоды. Мы намерены постепенно восстанавливать площади под клубнику, хотя бы по полгектара каждый год. Этим летом впервые собираем урожай гибридного сорта «Азия», чуть позже созреет клубника «Кимберли», тоже новинка этого сезона, - рассказал нам Андрей Михайлович Таянко, исполнительный директор ООО «Племзавод «17 МЮД».

Мюдовскую клубнику жители областной столицы ценят за то, что она живая, настоящая. Нет ничего лучше ягоды, выращенной в естественных условиях – под открытым небом, говорят знатоки.

- Мы занимаемся только агротехнической обработкой, мы не применяем ни гербицидов, ни пестицидов. Люди могут быть уверены, что ягода ничем не обработана. Экологически чистая клубника, поэтому она долго не хранится, - говорит Андрей Михайлович.

«МЮДовская» клубника продается сейчас по 250 рублей за килограмм. Но ее можно получить в поселке Садовый абсолютно бесплатно - собрав собственными руками. Условия сбора клубники такие: собираете ягоды и 10% собранного оставляете себе. Например, из 10 собранных килограммов - 1 килограмм можно увезти домой, съесть или сварить варенье.

Чтобы проезд до поселка Садовый был бесплатным, надо подойти с паспортом в кабинет № 101 Центра занятости населения города Владимира (ул. Белоконской, д. 6-а, остановка «Новинка»). На бирже выдают посадочный талон, по которому можно уехать на сбор клубники бесплатно. Ежедневно в 5.30 утра от здания центра занятости в поселок Садовый отходит автобус.

- В этом сезоне, как и в предыдущие годы, мы заключило договор с Центром занятости населения города Владимира, каждый день порядка 40 человек приезжают собирать ягоду. Кстати, если есть желание, приехать к нам на сбор можно и самостоятельно. Автобусы из Владимира в Садовый ходят каждые полчаса, проблем уехать и вернуться нет, - пояснил Андрей Михайлович.

Если вы решите приехать в Садовый на обычном рейсовом автобусе, знайте, что после 6.30 часов утра на поле людей уже не пускают. К этому времени все сборщики ягод уже распределены по делянкам.

Собирать клубнику лучше всего с плодоножкой. Так ягода дольше хранится и имеет товарный вид, сохраняя свои вкусовые качества. Да и для самого растения, говорят эксперты, лучше, если клубнику срывают с плодоножкой.

КОНКРЕТНО

Где купить «мюдовскую» клубнику?

Во Владимире работает несколько торговых точек: на улице Егорова (у аптеки, рядом с рынком), на Комиссарова, на Безыменского – у детской больницы и на Центральном рынке.

НА ЗАМЕТКУ

Как мыть клубнику?

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора советуют ягоды клубники, как и другие плоды, тщательно мыть перед употреблением.

Непосредственно перед мытьем следует отобрать все «лишние» ягоды: мятые, перезревшие, недозревшие, загнившие, поврежденные экземпляры. Не следует мыть и держать ягоды в воде дольше необходимого времени.

Выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 минут. Так с поверхности сойдет земля или пыль. Потом для ягод нужно устроить контрастные «ванны»: попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей и холодной водой. 2-3 такие процедуры достаточно для удаления всех микробов, считают специалисты.