Снимать Владимир с высоты птичьего полета можно только с разрешения мэрии

Квадрокоптерами и дронами давно никого не удивить. Кто-то просто балуется "леталкой" во дворе, кто-то снимает красивые виды города с высоты птичьего полета - благо снимать есть что. Но о том, чтобы получить официальное разрешение на полет квадрокоптера во Владимире, кажется, не задумывался никто. Видимо, этот вопрос не особо заботил и мэрию города, пока явление не стало массовым. Теперь же местная администрация выпустила постановление о порядке получения разрешения на полеты беспилотников над небом города.

Чтобы разобраться, как получить такое разрешение, мы позвонили в отдел транспорта и связи. Специалист отдела заявил, что пока сам разбирается в постановлении и попросил дать время получше вчитаться в постановление. Так что разбираться в хитросплетениях законодательства придется самостоятельно.

Начнем с того, что все беспилотники весом от 250 граммов подлежат обязательной регистрации в Росавиации. Сделать это можно онлайн на сайте ведомства. Об этом говорит статья 33 Воздушного кодекса РФ, поправки в нее были внесены еще три года назад. Если дрон не зарегистрирован, то и выдавать разрешение на его полет никто не будет. Если пользоваться незарегистрированным коптером, можно получить штраф в 5 тысяч рублей. Для юридических лиц он значительно больше - 300 тысяч рублей.

После того, как беспилотник был зарегистрирован, нужно получить разрешение на полет все у той же Росавиации. Это тоже можно сделать через сайт ведомства. И только потом нужно отправляться в отдел транспорта и связи администрации города Владимира (улица Горького, 40) и писать заявление о разрешении на съемку.

Постановление мэрии, регламентирующее полеты дронов над городом, указывает массу документов, нужных для получения регистрации. Многие из них, судя по всему, касаются прыжков с парашютом и дельтапланов. Обычно фирмы, занимающиеся этими экстремальными видами спорта, хорошо знают, как все правильно юридически оформить. А вот простой любитель фотосъемки легко запутается в перечне документов, указанных в постановлении. Раз в мэрии еще не разобрались, как читать свой же документ, обратимся к опыту соседней Москвы. Там для разрешения нужно предоставить:

- паспортные данные,

- СНИЛС,

- контактный телефон;

- адрес электронной почты;

- план полета с указанием его времени.

Заявку на рассмотрение должны принять в течении одного дня, выдать разрешение или отказать в нем - в течении пяти дней (в Москве - 24 дня). Для отказа есть масса причин, основные из которых:

- несвоевременность подачи заявления (полет состоится ранее, чем через пять дней после подачи заявления);

- предоставлены испорченные, нечитаемые или просроченные документы;

- предоставлен не полный перечень необходимых документов.

Учитывая сложность постановления, в котором даже сами сотрудники мэрии разобраться толком не могут, последние две причины могут стать формальными поводами для отказе разрешений о съемке политических акций, митингов и прочих массовых мероприятий.

Подсчитать, сколько сейчас во Владимире дронов, не представляется возможным. Практически никто не ставил беспилотники на учет. Судебных исков о неправомерном использовании воздушного пространства во Владимире пока не было, зато известен такой случай в Екатеринбурге. Фотографа, делавшего панорамные виды города, вычислили по снимкам в его портфолио на сайте. Так что для контроля полетов дронов даже не нужно за ними следить, пользователи сами все рассказывают в социальных сетях.