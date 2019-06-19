Струнинские мамы просят продлить льготы многодетным семьям, чьи дети поступили в вуз

Город Струнино много месяцев был в центре внимания прежде всего из-за ситуации с медициной. Во время прошлогодней «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным жители рассказали о плохом состоянии местной больницы, которая нуждалась в капитальном ремонте. И вот спустя почти год ремонт медицинского учреждения практически завершен. А у местных жителей на первый план теперь вышли совсем другие проблемы.

Многодетные мамы города Струнино, которые представляют городскую общественную организацию «Семейный очаг», о наболевшем говорят открыто, и надеются, что их услышат.

Их пожелание - сохранить статус многодетной семьи (и все положенные при этом статусе льготы) при достижении старшим ребенком 18-летия, если тот учится очно. Ведь семья фактически остается многодетной, студент еще не обеспечивает себя полностью, однако младшие дети лишаются льгот, которые были у них раньше: бесплатных путевок, школьных обедов и так далее.

И 18 июня струнинские мамы и их дети собрались около местного дома культуры, чтобы записать видеообращение Президенту РФ на «прямую линию», которая состоится 20 июня.

Обращение струнинцев к президенту.Обращение многодетных семей из города Струнино Владимирской области к президенту Владимиру Путину

- В нашем городе — 130 многодетных семей, - рассказала председатель струнинской городской общественной организации «Семейный очаг» Юлия Озерова. - И 70 процентов из них столкнулись с проблемой, которая волнует каждую маму нашей организации— лишение статуса многодетности после достижения 18-летнего возраста старшим ребенком. У меня трое сыновей, старшему Сергею 21 год, он учится в медицинском училище на фельдшера. Как только ему исполнилось 18, нашу семью лишили статуса многодетных, а значит — и льгот, которыми мы могли пользоваться. Это 50-процентная скидка по оплате коммунальных услуг, льготы на школьное питание, проезд и многие другие, а при этом ребенок как был на попечении семьи, так и остается. Обучаясь очно, сын не может подрабатывать, финансово ему помогаем мы. Доходы семьи при этом не увеличиваются, младшие дети лишены поддержки от государства, мы как были многодетной семьей, так и остались. Поэтому мы просим продлить льготы на период, пока старший ребенок получает образование. Мы считаем, что это очень важная проблема.

По словам Юлии Озеровой, некоторые семьи Струнино, да и других городов области, иногда даже не успевают, например, получить и оформить бесплатный земельный участок, положенный по им закону, или ждут по несколько лет, чтобы отдохнуть всей семьей по льготной путевке.

- У меня пятеро детей, и, решив всю семью свозить на море по бесплатной путевке для многодетных, мне пришлось ждать очередь два года, - рассказала многодетная мама Нина Пушкарева. - Все потому, что получить путевку можно только при достижении младшим ребенком трехлетнего возраста, а старшему при этом должно быть меньше 18. И такие ограничения практически повсюду. При этом в Москве и Московской области, к примеру, статус многодетности сохраняется на протяжении всей жизни. Также в столице есть льготы на приобретение семейной машины или автокредита, чтобы ее купить, а также другие социальные бонусы. Мы считаем, что нужно выровнять льготы для многодетных семей по всей стране. В статусе многодетной мамы я уже 17 лет, и за это время мало, что изменилось. Как минимум несправедливо, что дети в разных регионах страны находятся в неравных условиях.

Многодетные мамы города Струнино надеются, что их проблему услышат и помогут решить если не на уровне всей страны, то хотя бы на уровне региона. Ведь дети должны расти в достойных условиях, а родители — быть уверенными, что государство поддержит их и окажет необходимую помощь.