2019-06-18T17:19:24+03:00
Общество

В ВлГУ можно подать документы за 10 минут

20 июня начинается приемная кампания
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Главный корпус ВлГУГлавный корпус ВлГУФото: Валерия Рудометова
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Документы на все специальности и факультеты абитуриенты владимирского госуниверситета будут подавать в одном месте - в главном корпусе (Владимир, ул. Горького, 87). Приемная комиссия будет работать в спортивном зале. Чтобы выпускники и их родители не запутались, начиная от самого входа будут установлены стенды с информацией, а помогут сориентироваться студенты-волонтеры. В ВлГУ заверяют, что вся процедура подачи документов займет не более 10 минут: оформление заявления, фотографирование и внесение информации в автоматическую базу данных (АСУ «Галактика»).

Всего в этом году в ВлГУ 2252 бюджетных места - на 70 больше, чем год назад. Но это включая все уровни: не только бакалавриат и специалитет, но и магистратура, аспирантура и колледжи. Больше всего бюджетных мест в Педагогическом институте и Институте машиностроения и автомобильного транспорта. Можно поступить на бесплатное обучение на на заочную и очно-заочную форму.

Всего набор идет по 160 специальностям, среди них есть несколько новых: «Педагогическое образование. Английский язык» для бакалавров, магистратура «Педагогическое образование. Физическая культура», «Педагогическое образование. Менеджмент в образовании», «Исполнительское мастерство в музыкальном-театральном искусстве», «Специальное (дефектологическое) образование. Дошкольная дефектология».

Впервые бюджетные места появились для обучения по программам «Международные отношения» и «Экономическая безопасность» и специальности «Таможенное дело».

НА ЗАМЕТКУ

Горячая линиая приёмной комиссии: 8 4922 47-77-74 (с 20 июня).

Адрес приемной комиссии: 600000, г. Владимир, ул. Горького 87, 1 корпус, ауд. 105. Сайт: http://prkom.vlsu.ru/.

Время работы в период приема документов: 09:00 – 18:00, с понедельника по субботу.

Сроки завершения приема документов:

На программы бакалавриата и специалитета на бюджет (очная форма):

– для сдающих дополнительные вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности – 7 июля;

– для сдающих внутренние вступительные испытания вуза по общеобразовательным предметам – 10 июля;

– для поступающих только по результатам ЕГЭ – 26 июля.

От абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета на контракт (очная форма):

– для сдающих дополнительные вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности – 9 августа;

– для сдающих внутренние вступительные испытания вуза по общеобразовательным предметам – 10 августа;

– для поступающих только по результатам ЕГЭ – 20 августа.

Прием документов на заочную форму открыт и завершится 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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