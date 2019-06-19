Семь процентов выпускников не сдали ЕГЭ по профильной математике

Владимирские выпускники в этом году неожиданно хорошо сдали ЕГЭ по математике. Минимальный порог в 27 баллов, необходимый для получения аттестата, преодолели 93,4 процента школьников. В прошлом году заваливших «математику-профиль» было больше на 1,3%. А вот в 2015 году, когда разделение на «базовый» и «профильный» уровень только ввели, не сдавших было 20 процентов! С тех пор число проваливших экзамен неуклонно снижается. Хотелось бы верить, что причина - в резком улучшении преподавания точных наук в регионе, но такая же тенденция по всей стране, так что, вероятно, просто задания стали попроще.

100 баллов по профильной математике набрал один владимирский школьник - ученик школы №2 из Гусь-Хрустального. Гусевская школа №2 известна как «рассадник олимпиадников» - ее ученики регулярно выигрывают областные олимпиады по точным наукам: математике, физике, информатике.

В этом году профильную математику сдавали 3034 выпускника, в прошлом - 3318 ребят. Разница в пределах статистической погрешности. А вот базовую математику сдавали в два раза меньше, чем год назад: 2515 человек против прошлогодних 4736. Напомним, базовую математику сдают выпускники, которым она не нужна для поступления, а необходима только для получения аттестата, как один из обязательных ЕГЭ. Объясняется такое падение интереса к «базовому» уровню просто: в этом году, по новым правилам, если по профильной математике получен «неуд», то ее можно пересдать как базовую в резервный день. Это будет 24 июня. Вот многие школьники и решили рискнуть - если провалятся, пересдадут. Судя по тому, что число сдавших «математику-профиль» не упало и даже выросло, это было правильное решение.

Базовую математику не сдали только 3 процента выпускников. Эта работа оценивалась по пятибалльной системе, необходимый минимум для получения аттестата - 3 балла.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На данный момент известны также результаты ЕГЭ по географии и литературе. Эти предметы популярными не назовешь: географию во всей области сдавали 103 выпускника, литературу - 359. Сдали очень прилично - 11 процентов набрали от 81 до 100 баллов, завалили экзамены около 4 процентов школьников.

Итоги ЕГЭ по второму обязательному предмету - русскому языку, а также по остальным предметам по выбору, появятся на этой неделе.