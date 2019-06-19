Владимирские депутаты хотят проверить все алкобары

Депутат горсовета Лариса Пышонина предложила ликвидировать точки, где поздним вечером и ночью можно купить выпить. Формально эти алкомаркеты закон не нарушают: продавать спиртное после 21:00 можно в кафе, барах и ресторанах, где посетители не уносят алкоголь с собой, а выпивают на месте. Но по сути это распивочные: ставят пару пластиковых столов, а в меню только алкоголь, преимущественно недорогой, и чипсы с сухариками. Владимирцы уже не раз обращались к депутатам, жалуясь на шум от баров и их клиентов.

- Сейчас число таких алкобаров растет, они расположены во многих жилых домах, а проконтролировать их работу практически невозможно. Неизвестно, кому и как они продают алкоголь. Мы боролись за то, чтобы торговля алкоголем ушла от детских садов, школ, жилых домов, а сейчас они пришли фактически в сами дома! – отметила Лариса Пышонина.

Депутаты создать в ближайшее время расширенную рабочую группу, включающую полицейских и сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, которая организует рейд по алкбарам. Некоторые из депутатов подчеркнули, что важно тщательно подготовиться, чтобы не перепутать обычное кафе с алкобаром. Но его успокоили опытные люди: нужно зрить в меню, ведь в обычном кафе помимо выпивки там обязательно будет и еда.

Кстати, в интернете множество предложений купить франшизу и открыть свой алкобар. Обещают рассказать все тонкости бизнеса и гарантируют доход от двухсот до 450 тысяч в месяц.