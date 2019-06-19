Владимирские «газомоторы» оказались убыточными, зато троллейбусы - самоокупаемые

Себестоимость проезда в автобусах №24 превышает цену билета на 5 рублей 25 копеек, а вот цена одной поездки в троллейбусе приносит перевозчику прибыль в 75 копеек. С таким неожиданным заявлением выступил генеральный директор АО "Владимирпассажиртранс" Михаил Кулибаба на комитете горсовета.

«Владимирпассажиртранс» на своем единственном автобусном маршруте № 24 пользуется как подержанными дизельными автобусами, так и газомоторными "Волгабасами". То же самое делают и другие перевозчики, так что расчеты применимы и к крупнейшему перевозчику города ООО "АДМ". Так что пресловутые «Волгабасы», навязанные городу около 5 лет назад, оказались очень невыгодными.

Главная проблема - рост цен на топливо. Михаил Кулибаба пояснил, что за последние два года стоимость дизельного топлива выросла на 43%, а газа - на 26%. При этом стоимость электроэнергии выросла вдвое за последние пять лет, и даже при таких условиях троллейбусы остаются более прибыльными.

Только сейчас "Владимирпассажиртранс" наконец-то рассчитался за купленные 2014 году в лизинг "Волгабасы". Напомним, муниципальный перевозчик покупал 20 автобусов за 238 миллионов рублей. Сколько из них дожило до сегодняшнего дня, неизвестно, но хотя бы больше платить за "газовое наследие" эпохи губернатора Светланы Орловой не придется.

Есть и вторая сторона медали - сохранять троллейбусы на плаву удается в том числе за счет сокращения парка. За последние два года в утиль отправились 13 владимирских троллейбусов, теперь в городе осталось всего 76 "рогатых". Из длинных троллейбусных маршрутов в городе выжил только самый старый - первый. Остальные маршруты - достаточно короткие.

Плюс у «Владимирпассажиртранса» есть дотации из бюджета - примерно 60 миллионов в год (правда, в прошлом году было использовано только около 40 миллионов). На следующие три года мэрия выделила перевозчику еще 180 миллионов рублей на различную поддержку - по 60 в год.

ЦИФРЫ

В 2018 году на линию выходили 71 троллейбус и 32 автобуса, перевезено 25,2 миллиона пассажиров, из них 13,9 миллионов рублей - по контрольным билетам.

За два года уволился 31 водитель троллейбуса и 16 кондукторов. Из 12 человек, учившихся в ежегодной школе водительского мастерства в АО "Владимирпассажиртранс" работать остались только четверо. С остальных восьми через суд забрали потраченные на обучение деньги. Зато немного подросла средняя зарплата на предприятии, теперь она составляет более 28 тысяч рублей.