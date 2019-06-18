Во Владимире открылся первый Дом мировой юстиции

Острую проблему нехватки достойных помещений для работы мировых судей озвучили на итоговой судейской коллегии в феврале этого года. Она назревала не один год, однако найти реальное решение сложившейся ситуации стало возможным благодаря присутствию на встрече губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

Условия, в которых до этого момента принимали жителей областного центра и работали мировые судьи, даже сносными назвать довольно трудно. Например, один из участков до недавнего времени находился в общежитии на улице Диктора Левитана. Архив с судебными документами располагался в крошечном помещении, на стенах которого были грибок и плесень. На других участках - проблем не меньше. У некоторых судей и вовсе не было помещения для рассмотрения гражданских дел.

Председатель Владмиирского областного суда Александр Малышкин и губернатор Владимирской области Владимир СипягинФото: Администрация Владимирской области

Зимой этого года служителям Фемиды удалось заручиться поддержкой главы региона, который знал о проблеме и, как оказалось, был готов оказать в ее решении всестороннюю помощь.

- Владимирцы и жители области должны чувствовать себя комфортно, приходя к мировым судьям, а сами представители Фемиды - работать в нормальных условиях, - сказал еще в феврале губернатор Владимир Сипягин. - Необходимо в кратчайшие сроки найти решение сложившейся проблемы.

Всего за четыре месяца, благодаря совместной работе сотрудников администрации Владимирской области и судебной системы, удалось не просто найти подходящее помещение, где теперь будут работать мировые судьи четырех участков Ленинского района (до этого они располагались на улице Диктора Левитана, 3в и на улице Нижняя Дуброва, 42а), но и отремонтировать и оборудовать его.

В помещениях, которые ранее занимал департамент административных органов и общественной безопасности областной администрации, есть все для комфортной работы мировых судей и качественного оказания услуг владимирцам. В апреле текущего года на обеспечение деятельности мировых судей было дополнительно выделено 49 млн рублей. Почти все они направлены на проведение ремонтных работ на судебных участках.

Выбор места в первую очередь был продиктован интересами жителей, в том числе доступности и удобства. Рядом со зданием – остановка общественного транспорта, а в пешей доступности – главная магистраль города.

После ремонта новые кабинеты и залы для слушаний соответствуют всем требованиям безопасности: предусмотрен отдельный вход, осуществляются видеонаблюдение и круглосуточная охрана, а площадь помещений составляет 600 квадратных метров, что вдвое превышает общую сумму площадей четырех судебных участков, которую они занимали ранее.

В церемонии открытия первого в области Дома мировых юстиций приняли участие губернатор Владимир Сипягин, председатель областного суда Александр Малышкин, председатель совета судей Владимирской области Ольга Черненко.

Владмиир Сипягин осмотрел судейские кабинетыФото: Администрация Владимирской области

Губернатор вручил Александру Малышкину символический ключ от первого в регионе Дома мировой юстиции, после чего участники торжественного мероприятия осмотрели судебные участки и стенд с фотографиями из бывших помещений судебных участков.

- Граждане обращаются к мировым судьям, когда им надо защитить свои права, разобраться в конфликтных ситуациях, в которые они попали. И поэтому очень важно, чтобы они в этой непростой обстановке постоянно ощущали уважение государства к своим проблемам и к своим правам, - подчернул Владимир Сипягин.

Глава региона также отметил, что в ближайшее время такие Дома мировой юстиции откроются в Суздале и Судогде, а до конца года – в Вязниках и Собинке.