2019-06-17T17:36:04+03:00
Общество

Во Владимир привезут репродукции картин известных модернистов

Выставка откроется 21 июня в Центре ИЗО
Алексей СУХОВ
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Центр пропаганды ИЗОЦентр пропаганды ИЗОФото: Google Карты
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В областной центр вновь привезут работы известных художников. Конечно, не подлинники – репродукции. На этот раз владимирцы смогут увидеть картины художников-модернистов.

Выставка «Золотой поцелуй» объединяет работы Густава Климта, Анри де Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи.

Густав Климт - австрийский живописец, график и декоратор. «Поцелуй» - самая известная и очень характерная картина художника, которая к тому же дала название выставке.

Анри де Тулуз-Лотрек - наиболее известный мастер Ар Нуво (название модерна) во Франции. Плакаты Анри де Тулуз-Лотрека рекламировали лоск парижского полусвета, алкоголь, порок и канкан. Именно плакаты принесли художнику желанную известность.

Альфонса Муху сейчас называли бы скорее гениальным дизайнером. Его живописные картины, в том числе и знаменитая серия «Славянская эпопея» и близко не были такими популярными, как тиражируемые образы романтических красавиц с афиш и этикеток.

На выставке будут представлены 70 репродукций картин в технике жикле, постеров и рисунков художников, снабженных описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Для гостей будут действовать экскурсии.

Бесплатные экскурсии по входным билетам будут проходить каждую пятницу и субботу в 15 часов по предварительной записи (https://vystavka-modernistov.ru). 21 июня экскурсия состоится в 16 часов.

Выставка продлится до 11 августа. Цена билета – 150 – 250 рублей.

СПРАВКА «КП»

Техника «жикле» позволяет воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняются даже такие уникальные особенности как кракелюры или выпавшие из кисти волоски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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