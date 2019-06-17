Ремонт больницы в Струнино ведется точно по графику

15 июля Владимир Сипягин проинспектировал учреждения здравоохранения города Струнино, в том числе посетил струнинский больничный городок, где осмотрел ход ремонтных работ в его корпусах.

Первым пунктом тематического рабочего визита губернатора стала детская поликлиника. На ее ремонт по государственной программе было потрачено 17 миллионов рублей. Сегодня больница принимает более 3 тысяч маленьких пациентов.

В детской поликлинике стало уютноФото: Артём Черепанов

Владимир Сипягин и вице-губернатор по социальной политике региона Марина Чекунова отметили, что за последний год больница серьезно преобразилась: появился отдельный вход для детей с инфекционными заболеваниями, процедурный и прививочные кабинеты, новое современное медицинское оборудование. Кабинеты врачей стали светлыми и уютными, во дворе появились лавочки, клумбы и навес для детских колясок. Сегодня уже ничего не напоминает о том мрачном состоянии, в котором была больница еще совсем недавно.

Главный педиатр Александровского района Людмила Жильцова рассказала, что профильные специалисты ведут прием маленьких пациентов в больнице по специальному графику. Решен вопрос и с зарплатами врачей. Например, заведующая отделением детской больницы Ирина Мулюкина на вопрос губернатора о том, сколько она зарабатывает, ответила, что в прошлом месяце получила 54 тысячи рублей.

Кабинеты детской больницы оформлены плиткой теплого цветаФото: Артём Черепанов

- По сравнению с соседними регионами у нас есть преимущество по заработной плате в сфере здравоохранения, - рассказал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев. - Политика администрации Владимирской области направлена на то, чтобы регион в этом вопросе был конкурентоспособен со своими соседями - Ивановской, Ярославской и даже Нижегородской областями. Но не только заработная плата является основным критерием для притока кадров. Важна возможность работать с современными технологиями, на новом оборудовании, в хороших условиях. Ну, и, конечно же, жилье.

Следующим пунктом программы визита Владимира Сипягина в Струнино стало посещение городской поликлиники для взрослых. Построенное в 1929 году, здание находится сейчас далеко не в лучшем состоянии. Главный врач Александровской районной больницы Александр Обидин пояснил губернатору, что данное учреждение здравоохранения более непригодно для приема пациентов, но его ремонтировать абсолютно нецелесообразно, т.к. из-за крайней степени изношенности фундамента это выйдет дороже, чем строительство новой поликлиники.

Поликлиника в Струнино находится в ужасном состоянии. Ее "переселят" в больничный городокФото: Артём Черепанов

- Судьба этой поликлиники решена. У нас на руках есть заключение экспертов, выданное в мае этого года, о высокой степени его изношенности, - пояснил директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев. - Основная задача сейчас - организовать ежедневное получение жителями Струнино медико-санитарной помощи, ни на минуту не останавливая работу поликлиники. Отсюда уже выведен ряд кабинетов. Психиатр принимает пациентов на территории больничного городка, там же сейчас работает рентген-кабинет. Полностью переезд должен завершиться в этом году.

Фундамент здания 1929 года постройки уже не выдерживает нагрузкиФото: Артём Черепанов

Губернатор Владимир Сипягин лично посетил поликлинику и обратил внимание на осыпающийся фундамент, старые лестницы, изношенную проводку и плесень в кабинетах.

- Безусловно, такое состояние больницы опасно для жизни пациентов. Все это надо разбирать, - заявил он.

Завершился рабочий визит Владимира Сипягина в Струнино посещением местного Больничного городка. Именно его касалось поручение Президента РФ, данное в июне 2018 года после проведения программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

За это время здесь были отремонтированы три корпуса больницы, стоимость работ составила более 22,6 миллиона рублей, закуплено новое медицинское оборудование, мягкий инвентарь.

Губернатор лично осмотрел новый стоматологический кабинет, кабинет лечебной физкультуры, современные комфортные палаты терапевтического отделения.

По словам А. Обидина, самыми востребованными у жителей Струнино оказались хирургическое, пульмонологическое и офтальмологическое отделения, а вот, отремонтированное в рамках поручения Президента страны дермовенерологическое отделение, к сожалению, практически всегда пустует, поэтому руководством больницы было принято решение о переводе 10 из 16 коек в Александровскую районную больницу.

Владимир Сипягин оценил новый стоматологический кабинет в четвертом корпусе больничного городкаФото: Артём Черепанов

В этом году планируется отремонтировать еще два здания больничного городка: 42,7 миллиона рублей пойдет на ремонт "нового" и главного корпусов, работы на которых должны быть завершены не позднее 15 декабря 2019 года.

- Сегодня я проверил ход выполнения поручения Президента России Владимир Путина – все работы ведутся в соответствии с графиком, - подвёл итоги рабочей поездки губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. - Побеседовал также с несколькими пациентами в Больничном городке. К качеству проведённого ремонта и оказания медицинской помощи у них замечаний нет. А уже в ходе заседания рабочей группы пришли к выводу, что она должна действовать и после выполнения поручения главы государства. Необходимо, чтобы гражданское общество максимально участвовало в решении проблем здравоохранения.