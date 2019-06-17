В Александровском районе побывала «поликлиника на колесах»

Бесплатные медицинские осмотры жителей, организованные фондом «ЭкоЛайн-Будущее» и компания «ЭкоЛайн-Владимир» совместно с московским ООО «Медицинский дом», стали доброй традицией в Александровском районе. Ежегодно несколько сотен жителей могут пройти бесплатное обследование у московских специалистов, сдать анализы и проверить свое здоровье. При этом сельчанам и горожанам не нужно отправляться в столицу – «поликлиника на колесах» приезжает к ним сама. Медицинский поезд в деревни Наумово и Машково приезжает второй год подряд. Инициатором бесплатной акции выступила компания «ЭкоЛайн-Владимир», занимающаяся реконструкцией полигона твердых бытовых отходов и внедрением новых технологий в Александровском районе.

Валентина Михайловна Субботина третий раз проходит бесплатное медобследованиеФото: Ирина Мальцева

- Компании «ЭкоЛайн-Владимир» с первых месяцев работы на территории Александровского района проработала программу поддержки территории. Фонд является оператором социальных программ компании. Есть несколько направлений, по которым мы работаем, и одно из них – это бесплатные медицинские обследования, направленные на профилактику и предупреждение заболеваний, а также выявление их на ранних стадиях, - говорит Елена Каниболоцкая, исполнительный директор Фонда развития социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн-Будущее».

Секрет – в профилактике

Очередное бесплатное медобследование прошло 15 июня, мобильная клиника расположилась вблизи деревни Наумова, а жителей деревни Машково доставлял специальный автобус. Это уже третье обследование в Александровском районе, два предыдущих прошли в июле и ноябре прошлого года, и у александровцев появилась возможность оценить свое здоровье в динамике. Впрочем, пройти обследования могли жители и других районов – в мобильной поликлиники принимали и взрослых, и детей, из любых уголков области. С десяти утра и до восьми вечера жители близлежащих деревень и окрестных территорий приходят, чтобы сделать базовый скриниг, ЭКГ и УЗИ, проконсультироваться у терапевта, отоларинголога и офтальмолога, посоветоваться с неврологом и посетить дермавенеролога. На каждого пациента заводят медицинскую карту, а результаты обследований вместе с рекомендациями врачей высылают в закрытом конверте, которую александровцы получают либо из рук деревенского старосты, либо в офисе фонда. За один день к московским врачам заглянуло несколько десятков пацинетов всех возрастов, среди которых были и работники Александровского полигона, решившие проверить свое здоровье дополнительно.

- Профилактика – главный секрет здорового человека, ведь любую болезнь проще предотвратить, чем вылечить, поэтому важно регулярно проходить медосмотры, - отмечает сотрудник мобильной клиники Зинаида Егординова.

На прием к столичным врачам пришли несколько десятков человекФото: Ирина Мальцева

С заботой о людях

Валентина Михайловна Субботина из деревни Наумова проходит бесплатное обследование третий раз подряд и довольна результатом.

- Мне 81 год, конечно, проблемы со здоровьем есть, - признается она. – Многим добраться до врача тяжело, а здесь врачи сами приезжают. Я и сердце проверяла, и флюорографию делала, и кровь сдавала. Очень хорошо, что к нам приезжают.

Оценили удобство «поликлиники на колесах» и молодые мама. Екатерина Наумова, пришедшая на прием с четырехлетним сынишкой, признается, что попасть с ребенком к врачу иногда просто нереально.

- Мы пришли сюда первый раз и очень довольны! К врачам попасть сложно, неделями стараемся записаться, некоторых узких специалистов вообще нет, я зрение Мише не могла проверить. Направление на анализы получить тяжело, а здесь можно сделать общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, и ездить никуда не надо. Особенно приятно ,что все врачи вежливые, внимательные, доброжелательные, с детьми ладить умеют, хотя у меня Миша побаивается людей в белых халатах, а тут не плакал, - делится впечатлениями молодая женщина. – Хорошо, что теперь и для нас медпомощь стала доступнее!

Екатерина Наумова рада, что благодаря мобильной поликлинике может показать сынишку врачам.

Заботясь о здоровье жителей района, компании «ЭкоЛайн» по-прежнему планирует организовывать медосмотры александровцев два раза в год. Следующий визит врачей запланирован на осень этого года.