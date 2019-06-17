Фестиваль «Живи, Родник!» наполнил Александров музыкой и песнями

Традиционный районный фестиваль народной культуры «Живи, родник!» восьмой год подряд объединяет разные народы. Представители армянской, узбекской, корейской, таджикской и других диаспор, а также русской и казачьей общин не просто знакомят зрителей с культурой и традицией своих предков, с помощью своего таланта оживляя забытые танцы, старинные песни, очаровывая и притягивая взгляд красочными костюмы.

Праздник дружбы и мира

В этом году фестиваль, собирающий несколько сотен человек, впервые превратился в длинную череду выступлений, которые продлятся весь июнь, а завершится праздник ярким гала-концертом в начале июля, объединяющем на одной сцене лучшие номера.

- Если бы не было разнообразия культур, наша жизнь была бы скучной и однообразной. Нам хотелось помочь людям понять, как жили наши предки, что их объединяло, помочь разным народам стать одной семьей. Так родился наш фестиваль, основная идея которого – дружба народов. Нас поддержали председатели всех общин и мы видим, как на наших глазах действительно зарождается дружба, идет обмен творческим опытом и спустя год цыганский ансамбль неожиданно представляет русский-народный танец, а русский – татарский, - рассказала Татьяна Чигарева, заведующая отделом МБУК ДК «Юбилейный». – Все предыдущие годы фестиваль длился всего один день, но в этом году благодаря победе в грантовом конкурсе фонда «ЭкоЛайн-Будущее» в номинации «Поддержка проектов в области культуры и искусства» мы смогли для каждого народа выделить свой день, во время которого представители общин знакомят гостей со своим фольклором и угощали всех блюдами национальной кухни. Надеемся, что и дальше фестиваль продолжит жить и развиваться, а такой многодневный формат станет традиционным.

От мала до велика

«Живи, Родник!» - фестиваль, который действительно объединяет. На праздник собираются не только творческие коллективы из Александрова и Александровского района, но и со всей области и даже из Москвы. Праздник привлекает не только взрослых, но и множество детей, которые с радостью кружатся на сцене, поют задорные частушки, демонстрируют мастерское владение шашками или радостно пританцовывают под незнакомые прежде мелодии.

- Такие фестивали очень важны сегодня, когда традиционная культура, уходящая своими корнями в глубь веков, постепенно забывается. И многие дети, которые никогда не были в деревне, не слышали песен, не представляют, как жили наши предки, а такие фестивали помогают узнать, откуда мы пошли, и, возможно, кому-то помогут увлечься творчеством, - считает Елена Бандурин, руководитель ансамбля русско-казачьей песни «Слобода», заместитель атамана Александровского станичного казачьего общества по культуре. – Не обязательно становится профессиональным певцом или танцором, но умение спеть колыбельную своему ребенку – это важно. Мы участвуем в фестивале каждый год и очень рады, что в этот раз его сделали в расширенном формате, ведь каждому народу есть, что показать.

Горожан насыщенный фестиваль тоже не оставил равнодушными и многие пришли сюда не только поболеть за знакомых и друзей, но и просто насладиться песнями, плясками и теплой дружеской атмосферой.

- Я помню, как моя прабабушка пела русские-народные песни. В деревне мы всегда под них засыпали. Мама вспоминает, что она могла петь часами. К сожалению, мы сами не поем и слов не помним. И я рада, что на дне русской и казачьей культуры услышала знакомые напевы, которые просто берут за душу, - признается жительница Александрова Ольга Певцова, пришедшая на праздник с дочкой.

На благо города и людей

Молодой фонд развития социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн Будущее», существующий чуть больше года, уверен: заботиться о будущем нужно уже сегодня. Фонд работает во всех местах присутствия компании «Эколайн», которая занимается в Александровском районе складированием твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с соблюдением всех экологических норм и правил. За недолгий срок своего существования «ЭкоЛайн-Будущее» успел реализовать несколько успешных проектов, направленных на защиту окружающей среды: озеленение города, эковолонтерские акции, разработка методичек для уроков экологии в школах… Кроме того, фонд проводит конкурс социальных проектов, направленный на поддержку социальных и экологических инициатив александровцев. Финансовая поддержка, которую фонд выделяет на поддержку активных граждан, общественных организаций и волонтерам, помогает активистам реализовать свои идеи и сделать родной город и район уютнее, чище и лучше, а жизнь александровцев – красочнее и интереснее.

День русской и казачьей культуры собрал под окрытым небом несколько десятков зрителейФото: Ирина Мальцева

- Фестиваль национальных культур «Живи, Родник!» - это социальный проект, который написали специалисты клуба и представили нам на второй конкурс социальных инициатив «ЭкоЛайн-Будущее». Конечно, нас поразила эта идея, мы поняли, что праздник, проходивший в один день, превращается в большое культурное мероприятие, приобщающее к обычаям и традициям разных культур. Конечно, мы не могли не поддержать это проект, он выиграл наш конкурс наравне с другими достойными проектами и получил грант в размере ста тысяч рублей. На протяжении всего июня на площадке у ДК «Юбилейный» собираются александровцы, чтобы посмотреть представления, картины, прикоснуться к культуре армян, казаков, таджиков и многих других народов. Этот сохраняющий традиции фестиваль, как и другие проекты, объединил людей во благо города и района. Надеемся, что и дальше наш фонд поможет реализовать важные и нужные для жителей Александровского района проекты, - отметила исполнительный директор фонда «ЭкоЛайн-Будущее» Елена Каниболоцкая.

Казачьи песни каждый год звучат на фестивале "Живи, Родник!"Фото: Ирина Мальцева

Красочные традиционные костюмы - непременная часть праздникаФото: Ирина Мальцева

Не обошелся фестиваль и без ярмарки народных ремеселФото: Ирина Мальцева