Во Владимире в 2018 году капитально отремонтируют 98 домов

4 июля владимирская мэрия исключила из краткосрочной программы по капремонту домов на 2019 год двухэтажное здание на улице Гагарина (дом 19). Дом 1918 года постройки признали аварийным и решили снести. В программе осталось 98 домов, на ремонт которых будет потрачено 296 миллионов рублей.

Самый старый дом построен при Сталине

Дом №10 по улице Гагарина ждет капремонт в этом году. Трехэтажное здание построено в 1932 году. В нем заменят внутренние коммуникации и приведут в порядок канализацию. Также в программу на 2019 год вошел еще один дом 1938 года постройки, находящийся в центре города. Это необычного вида четырехэтажка с мансардой, стоящая на месте взорванной немецкой лютеранской кирхи. Более 5 миллионов рублей пойдет на ремонт крыши этого симпатичного дома.

Также в программу вошли два дома 1940-х годов постройки. Это трехэтажный дом №4 на улице Строителей, построенный в 1943 году. У него отремонтируют фасад. В том же районе находится дом 1949 года постройки — Асаткина, 12. У него отремонтируют крышу.

Самыми молодыми домами, попавшими в программу капремонта на 2019 год - три стоящие рядом панельки серии КОПЭ на улице Безыменского (№ 16, 18 и 18А). Также в программу попал соседний дом, построенный годом ранее (Безыменского, 14). Сами дома находятся в более-менее приличном состоянии, а вот лифты давно пора менять.

Большинство попавших в программу домов построены в 1970-е годы. Таких аж 41 здание. Еще 16 домов из списка капремонта построены в 1950-е, причем ровно половина из них - до издания знаменитого "приказа об архитектурных излишествах". 24 дома из программы построены в 1960-е годы, это кирпичные "хрущевки". В начале 1990-х построено 5 домов из списка, наконец в 1980-е построен всего один дом, попавший в программу капремонта.

Больше всего домов отремонтируют на Комиссарова

Среди попавших в краткосрочную программу капремонта домов выделяются две улицы в Добром - Комиссарова и Растопчина. Их представительство самое заметное в списке. На Комиссарова отремонтируют сразу девять домов: № 12А, 17, 25, 35, 35А, 43, 59, 61 и 63. В большинстве из них отремонтируют крышу, а в доме № 35 предстоит ремонт подвала. У дома №12А будут ремонтировать фасад. Примечательно, что это единственный из 98 домов списка, сделанный по популярной ныне монолитной технологии - шестнадцатиэтажный розовый дом в МЖК. Построен он 1991 году, в 2016 году в нем уже проводили капитальный ремонт. Все остальные дома на Комиссарова из списка - панельки начала 1970-х годов постройки. Их принято называть "чешками".

На улице Растопчина в список попали семь "панелек-чешек" начала 1970-х годов постройки. Там тоже планируется отремонтировать крыши.

Денежный вопрос

Самый дорогой ремонт предстоит сделаль в доме №34 на улице Большой Нижегородской - красивое здание рядом с Андриановским сквером 1956 года постройки. 11 миллионов рублей пойдет на ремонт его фасада. 7,1 миллионов рублей пойдет на ремонт крыши дома №19 на Судогодском шоссе, построенном в 1975 году.

Отметим, что все 296 миллионов рублей на капитальный ремонт домов собраны с собственников квартир. Для сравнения, в 2018 году на капремонт было направлено 277 миллионов рублей, и все эти средства также были собраны с собственников жилья. Ну, а в 2017 году на капремонт домов пошло 386,6 миллиона рублей, причем 11 миллионов из них добавляла администрация города Владимира. Тогда, кстати, в программу попали аж 139 домов.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Существуют краткосрочные планы по капремонту домов во Владимире и на 2020-2022 годы. В частности, в следующем году планируется отремонтировать 112 домов. На это планируется потратить 216,8 миллионов рублей. Самые старые дома из списка построены в 1912 году (Перекопский городок, 10) и 1917 году (Семашко, 4). Не факт, что их не признают аварийными в следующем году. Самый молодой дом из списка построен в 2007 году и находится на улице Соколова-Соколенка - одна из последних панелек Владимира.