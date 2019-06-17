Владимирцы возмущены: «Срезали хороший асфальт на Комиссарова и кладут новый»

В редакцию позвонили встревоженные жители микрорайона Доброе. Вечером 10 июня они стали свидетелями того, как на улице Комиссарова - от улицы Егорова до Суздальского проспекта – срезают асфальт.

- Дорога в целом неплохая была, мы в шоке, вот на соседней улице Егорова, прямо на углу парка – одни выбоины. Почему там не срезают асфальт?! – высказались жильцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/714778" frameborder="0"></iframe> Срезали асфальт на Комиссарова.Ирина Начарова

Видео начала ремонтных работ появилось в «ВК», в группе «Подслушано Автомобилистов/Владимир». Пост собрал сотни комментариев: большинство автомобилистов сошлось во мнении, что этот участок дороги в ремонте – нуждался.

«Когда асфальт был там хорошим????? Вы давно там были?? Очень здорово и круто, что они там делают ремонт»

«Не смешите, там ездить невозможно было, всегда старался объехать этот участок стороной»

11 миллионов 717 тысяч 443 рубля – именно столько составляет стоимость работ по замене дорожного полотна на улице Комиссарова. Закатывают миллионы в асфальт или действительно дорожное полотно требует ремонта, на этот вопрос ответил Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации.

- Участок этой автомобильной дороги действительно нуждается в замене асфальтобетонного покрытия. Не на глазок, не по какому-то субъективному мнению, а согласно заключению экспертов. Во-первых, на этом участке с прошлого года образовалась колейность, которая препятствует нормальному подъезду общественного транспорта к остановочным пунктам. Во-вторых, в районе пешеходных переходов асфальт имеет выбоины, которые препятствуют нормальному движению пешеходов. У нас есть соответствующие заключения и предписания специалистов, в том числе управления ГИБДД и надзорных органов, включаю прокуратуру. В план ремонта дороги попадают не просто так, - пояснил он.

При этом Александр Карпилович согласен, что соседний участок – по улице Егорова – также нуждается в ремонте. Но он, к сожалению, не попал в приоритетный перечень дорог, требующих ремонта. Нет денег.

- В 2018 году из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог в городе Владимире направлено 113,9 миллиона рублей. Из городского, в порядке софинансирования – 6 миллионов рублей, эта сумма составляет требуемые 5% по программе софинансирования. Наступает 2019 год! Власти города, понимая реальное состояние дорожной сети, направляют на эти цели 62,6 миллиона рублей. А сколько выделили из областного бюджета на ремонт дорог в региональной столице? Всего 6 миллионов 300 тысяч рублей, - прокомментировал Александр Карпилович.