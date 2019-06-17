2019-06-16T09:23:01+03:00
Общество

В Радужном бригада спасателей доставала из битума увязшего щенка

На поверхности у собаки была только голова
Валерия Рудометова
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Щенок завяз в битуме. Фото: приют "Единство"Щенок завяз в битуме. Фото: приют "Единство"Фото: ВКонтакте
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На прошлой неделе в Радужном рабочие одного из предприятий услышали щенячий визг. Решили проверить: не собаки ли дерутся? Подошли ближе и увидели тонувшего в битуме двухмесячного щенка. Пытались достать сами, но пес глубоко увяз — на поверхности было видно лишь голову. Пришлось вызывать спасателей.

- Мне позвонила подруга Лада Литова, она работает диспетчером пожарной спасательной части Радужного, и сказала, что поступил вызов — в битуме тонет собака. С разрешения начальника части ее вызволять отправилась машина со спасателями. Позже приехала и я, - рассказывает местная жительница Елена. - Собачку осторожно достали и положили на одеяло. Она теряла сознание, ведь неизвестно, сколько времени собака провела в битуме при 30-градусной жаре.

Елена испугалась, что собака могла получить ожоги от раскаленного битума, и на машине повезла щенка в ближайшую клинику «Атлант». Специалисты согласились отмыть собаку. Для этого понадобилась канистра бензина.

- Пока мы ездили в магазин за бензином, ветеринары сбривали по сантиметру битум вместе с шерстью. Они даже не могли понять, какой пол у собаки. Обессиленный щенок вообще не подавал признаков жизни. Ну, думаю, под наркозом, наверное. Но я подошла к нему, погладила, а он головой пошевелил, - продолжала Елена.

После ночи, проведенной в «Атланте», Елена и Лада стали искать щенку другой приют — в квартиру везти нельзя, животное еще слабое. Женщины обратились к другому специалисту, который помог им поднять щенка.

. Фото: ВКонтакте

.Фото: ВКонтакте

- Звонит мне неизвестный номер: «Спасите, помогите щенку. Он может умереть!». Женщины по телефону стали рассказывать историю, что собака увязла в битуме, теряла сознание, и ей нужен постоянный контроль. Сначала я не хотела брать еще одну — 26-ю — собаку к себе в приют, но потом пожалела. Елена и Лада обещали помогать, и слово сдержали, - говорит хозяйка приюта «Единство» Татьяна Малышева.

Три дня назад щенка привезли в этот приют. Он кусался, не давался в руки и плохо ел. Но Татьяна Малышева смогла восстановить силы — теперь у щенка появился аппетит.

- Поедем на прием, может быть выпишут еще препараты. Могу сказать, что шансов на скорую поправку у щенка много. Хорошо, если бы хозяин нашелся. Я думаю, что это будет умный пес, крупный — такие нужны на охрану домов.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь кормом Татьяне Малышевой или забрать спасенную собаку, звоните по телефону: 8-960-729-72-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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