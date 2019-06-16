Девушка из Владимира Соня Лобанова - в «Comedy Woman»

Софья Лобанова в последнем выпуске шоу, вышедшем 7 июня, должна была побороться с другими участниками за 3 миллиона рублей и контракт с одним из юмористических шоу канала. И пускай деньги достались не Софье, она получила даже больше — возможность выступать в женской юмористической программе «Comedy Woman».

“Просто хотела попробовать себя в юморе”

Финальный выпуск отличался от остальных, как минимум, куда более серьезным составом жюри, в котором находились настоящие мэтры российского юмора - Семен Слепаков, Гарик Мартиросян и Руслан Белый. За судьями расположились резиденты различных юмористических проектов ТНТ, таких как «Comedy Club», «Прожарка на ТНТ», «Импровизация». Каждый из присутствующих пришел посмотреть на перспективных юмористов, чтобы, возможно, утащить того к себе в проект.

Ведущий шоу Павел Воля дал команду старта, и на сцене первой, как это было на всех предыдущих этапах, появилась Соня Лобанова. Начав выступление с пикировки с Русланом Белым, юмористка сильно рассмешила всех присутствующих, особенно шуткой, что у них с Белым ничего не выйдет, ведь ей 19, а он называет Пугачеву - «пугачихой». В конце выступления Соня обратилась к резидентке «Comedy Woman» Наталье Еприкян, сказав, что очень хочет попасть именно к ним в проект и была бы рада даже малейшему шансу. Жюри оценили юмор из Владимира, а Мартиросян добавил, что выступление Софьи — «Это альянс красоты и острого юмора".

Выступление в Comedy Woman

Отстрелявшись, Соня направилась в комнату ожидания, где вместе с остальными переживала и смотрела выступления других участников. В конце программы всех собрали на главной сцене, чтобы объявить обладателя чека на три миллиона рублей, а также, в каком шоу юные юмористы будут иметь шанс попробовать себя. Убедить Гарика Мартиросяна никто так и не смог, поэтому в мужской «Comedy Club» никто не попал, но зато Наталья Еприкян предложила Софье Лобановой контракт от «Comedy Woman».

- Что я почувствовала на сцене? Я была в шоке! По глазам было видно, что я вообще не поняла, что произошло, - вспоминает этот момент Соня Лобанова. - Я вообще не думала, что это может случиться, у меня был просто шок. Я с самого начала хотела просто попробовать себя в юморе, не задумывалась ни о каком контракте.

Жилье в Москве пока не искала

Несмотря на формальное предложение контракта, это вовсе не означает, что 20-летняя блондинка нашла себе постоянную работу. Впереди еще много испытаний на пути в «большой юмор».

- Я буду участвовать в новом сезоне «Comedy Woman». В скольких выпусках? Это уже как решат продюсеры, как они найдут меня в этом проекте, увидят ли в каком-то образе. Как пойдет — так пойдет, жилье я пока в Москве не искала, - рассказывает Софья.

Нам удалось пообщаться с Соней Лобановой сразу же после первых съемок в «Comedy Woman», где ей оказали очень теплый прием. По ее словам, новый сезон шоу выйдет на ТВ ближайшей осенью, мы сможем увидеть Соню, как минимум, в одном выпуске, будет ли их больше? Соня уверяет, что это зависит лишь от нее самой.

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- Уже были небольшие съемки, прошло очень круто, - рассказала Соня. - На удивление, коллектив меня принял очень хорошо. Работа там — это колоссальный труд, но и очень крутой опыт. Я очень стараюсь, делаю все возможное, потому что такой шанс бывает очень редко, даже не редко, а вообще раз в жизни выпадает. Все там очень классные, я не могу выделить кого-то одного, мне очень комфортно с Мариной Федункив, с Наденькой, с Тамарой, Сашей Гудковым! Они все одновременно очень простые, наверное, потому что в свое время также попали сюда как и я.