2019-06-14T16:52:16+03:00
Общество

«Ловите рептилий!» - советует известный владимирский стилист и дизайнер

Александра Креар знает, как грамотно использовать секонд-хенды, чтобы быть модной и современной
Ирина Начарова
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Александра КреарАлександра КреарФото: из архива героя публикации
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Первый секонд –хенд появился во Владимире в бывшем Доме молодежной моды в конце 90-х годов, вспоминает Александра Креар. По словам дизайнера, это явление было незнакомым и странным.

Мода с чужого плеча

– Казалось, как это возможно приобретать одежду, бывшую в употреблении? Экскурсию для меня тогда провела моя очень практичная подруга. Помню свое впечатление – толпы народа с охапками одежды. На тот момент в России не было сетевых магазинов одежды, продавалось что-то неносибельное, постсоветского стиля. Хотя качество тогда было неплохое – наши шили всегда качественно, но фабричный дизайн не лез ни в какие рамки, не было разнообразия и выбора, и то, что качественную импортную одежду можно купить на вес, конечно, для многих было просто чудом. Тогда, посмотрев на это действо, я не смогла приобщиться к всеобщему ажиотажу: меня напугало количество людей и необходимость рыться в грудах вещей, - поделилась с нами Александра Креар.

Но позитивный опыт - из завалов ношенной одежды найти драгоценность - получить Александре удалось позже, когда секонды во Владимире стали дифференцироваться по классу одежды. Подруга пригласила известную владимирскую модницу на закрытое мероприятие в секонд-хенд марки премиум.

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- Вот там было действительно интересно. За небольшие деньги можно было приобрести одежду мировых брендов. Я, помню, приобрела нереальные джинсы Dolce&Gabbana, был в моем арсенале пиджак от YSL очень оригинального дизайна. Сейчас эту функцию взяли на себя и винтажные магазины – они отбирают ассортимент так, чтобы это было интересно и ценно для ценителей качественной брендовой одежды, - рассказывает Саша.

Не бойтесь экспериментов!

Александра Креар согласилась проинструктировать владимирских представительниц прекрасного пола, которые хотят попробовать одеться в секонде со вкусом и недорого.

- Выбирайте базовые вещи лаконичного дизайна, сдержанных цветов – их всегда легко вписать в имеющийся гардероб. Рубашки, жакеты, джинсы, джемперы. Если увидели очень оригинальную вещь – хорошо подумайте, с чем будете ее носить, и вообще подходит ли она вашему образу, ваша ли стилистика? Поскольку назад сдать вещь не получится – думайте хорошо. Самые дорогие вещи – те, которые мы не носим. Даже если они куплены за пятьсот рублей. Желаю вам удачной охоты и модных образов! – резюмировала Александра.

Модные летние образы от Александры Креар

Из ассортимента секонд-хендов больше всего подойдет варенка – поищите самые необычные вываренные до неузнаваемости экземпляры а-ля 80-е.

Тотальный кожаный лук в стиле Матрицы тоже можно собрать в хенде: черные кожаные скинни, косуха и ботинки гриндерсы.

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Нередки там и жакеты из парчи, хорошо бы к ним еще и брюки – и горячий тренд весны-2019 будет в вашем арсенале, можно скомбинировать такую пафосную вещь с драными джинсами, и тогда микс будет очень живым и необычным.

Стиль милитари не покидает своих позиций, и собрать его тоже достаточно просто: хаки с ног до головы, причем хорошо, если вещи будут разнонаправленные по стилистике. Например, брюки-карго, шифоновая блуза и жакет классического кроя.

Ловите рептилий! Они продолжают оставаться на пике моды, а поскольку уже несколько сезонов прошло, скорее всего, появятся и в хенде. Юбки, блузы, обувь с принтом под змею, особенно в одном луке – это очень современно и экспрессивно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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