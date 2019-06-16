Жить, как «при старом режиме»: во Владимире можно купить квартиру в доме, которому больше 100 лет

Во Владимире 139 домов, возраст которых превышает сто лет. Причем речь не о частном секторе, а о многоквартирных домах, в которых от 5 до 20 квартир. Частных домов, построенных до революции, еще больше, только в центре Владимира их несколько сотен. Но там обычно живут семьи многими поколениями, купить такой дом сложно, да и дорого - земля-то под этим «частным сектором» золотая. А сами дома обычно без удобств и часто в плохом состоянии.

Другое дело - многоквартирные дома. Они и строились на совесть, на века, до панельных «хрущоб» тогда еще не додумались. И ремонтировались многократно, получая и коммуникации, и новые крыши, и косметическую отделку. Но дух старины сохранялся, от него не избавишься. И в таких домах квартиры продаются довольно часто. Так что если вам не хочется жить в стандартной «панельке» или новостройке, а тянет к истокам - то вполне реально купить квартиру в доме дореволюционной постройки. Правда, если там сделаны современные удобства, то удовольствие опять же будет не из дешевых. Зато четырехметровые потолки, толстенные кирпичные стены, а при наличии воображения - и привидения... Ну а что, представляете, сколько всякого повидали стены таких домов за нелегкий двадцатый век?

«Двушка» в центре за полтора миллиона

Домов, построенных в 1900-1909 году, во Владимире всего шесть. Самые старые дома, правда, уже не жилые, а сданы под офисы и всякие конторы. Например, дом №1 по Лыбедскому проезду построен в 1901 году, но там уже не живут. В нем магазинчики и парикмахерская. Другие дореволюционные постройки, хоть и частично заселены, больше похожи на бараки - например, два длинных деревянных дома на улице Тумская, №3 и №5, 1905 года постройки, выглядят именно так. Да и район там не очень - самая окраина Владимира. Купить в них квартиру для ПМЖ вряд ли захочется.

А вот дом на улице Садовая, 15, выглядит уже гораздо лучше. Деревянный, двухэтажный, на кирпичном фундаменте. Ему 113 лет! Место отличное, почти центр города, и при этом тихо. В мае в этом доме продавалась двухкомнатная квартира за 1 450 000 рублей. Удобства, правда, частичные, но холодная вода есть (судя по описанию).

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Квартиры большие и дорогие

Более новых домов - ну как новых, построенных в 1910-1919 годах, то есть перед революцией - во Владимире 133, почти на 800 квартир. Среди них жилых уже довольно много. И качество постройки сильно выше, в том числе потому, что на этот период пришелся пресловутый 1913-й год, когда царская Россия была еще сильной и процветающей державой, Первая мировая война не началась, а о революции только начинали говорить большевики (которых в нашей провинции и не слыхали).

Как правило, дома, которым 100-110 лет, находятся в хороших, старых, зеленых районах. Например, дом по улице Музейная, 10 - самый центр. Дом 1910 года постройки, на 2 квартиры, в хорошем обжитом состоянии. Правда, квартиры там на данный момент не продаются.

А вот два дома в Перекопском военном городке - №13 и №21 - построенные в 1912 году, по тем дореволюционным временам были элитным жильем. Кирпичные трехэтажные дома с высокими домами и просторными квартирами. Да и сейчас жилье неплохое. В домах давно сделан ремонт, подведены все коммуникации. В одном из этих домов прямо сейчас продается четырехкомнатная квартира - площадь 110 квадратных метров, кухня 15, потолки 3 метра, полуметровые кирпичные стены, дизайнерский ремонт. Планировка, правда, своеобразная, типа анфилады. Цена кусается - больше 4 миллионов рублей. Недостаток района - он активно застраивается и становится тесным.

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Нашествие хрущевок

Самая активная стройка во Владимире, как ни странно, велась в 1917-м революционном году. В это время было построено больше 100 домов, в основном в центре - улицы Вознесенская, Летне-Перевозинская, Семашко, Гагарина, Большая Нижегородская. Дома в основном деревянные на кирпичных фундаментах, в 1-2 этажа. Но вот, например, дома №67б и 67г по улице Большая Нижегородская совершенно не выглядят столетними, их легко принять за «сталинки» - трехэтажные, кирпичные, оштукатуренные и покрашенные. И вполне обжитой вид, в некоторых квартирах даже стоят пластиковые окна. В одном из этих домов продается двухкомнатная квартира - кстати, довольно недорого, 1 600 000 рублей. 54 квадратных метров, 7-метровая кухня, правда, без балкона. Зато все удобства - горячая вода, центральное отопление, газ. И не скажешь, что дом построен еще до революции.

А вот домов, построенных в 1918-1925 годах, во Владимире вообще нет. Неудивительно - гражданская война, разруха, не до строительства. Первые послереволюционные дома во Владимире появились только в 1927 году. Тогда начали строить поселок Оргтруд (ныне городской микрорайон). В 1027-1928 годах там появилось около 10 домов.

И дальше Владимир застраивался очень слабо - до войны появлялись по 5-6 домов в год. Как ни странно, всплеск строительства пришелся на 1941-й - аж 17 домов. Ну а после войны пошло по нарастающей - «сталинок» строилось по 15-20 в год, ранних кирипичных хрущевок по 50-70 штук ежегодно, а в 1960-х годах счет возведенным домам дошел уже на сотни в год. Самый «застроечный» период Владимира - 1960-1970 годы. Построено почти 600 домов, больше 27000 квартир. А самый провальный - 2000-2010 годы, когда появилось только 162 новых дома, всего в полтора раза больше, чем за 10 лет перед революцией. Неудивительно, что во Владимире плоховато с жильем.