На Соборной площади силачи будут жонглировать гирями и приседать с автомобилем на плечах

В эти выходные, 15 и 16 июня, в областном центре пройдет фестиваль народных традиций, национальных видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры». Он состоится уже в третий раз.

Если прошлые годы современные богатыри со всей России собирались на городских стадионах, то в этом году силовые состязания проведут в самом центре города — на Соборной площади. Все для того, чтобы увидеть, как сильнейшие люди страны меряются «силушкой богатырской», смогли максимальное число владимирцев и гостей города.

Начнутся состязания 15 июня в 15.00. В первый день «Богатырских игр» пройдут первые этапы турниров по самбо, жонглированию гирями, борьбе на поясах, мас-рестлингу, а также Чемпионату региона по гиревому спорту.

Главные силовые состязания пройдут на Соборной площади в воскресенье. Именно в этот день пройдут командные соревнования по силовому экстриму. Участие в них примут силачи из шести регионов страны. В том числе на соревнованиях ждут известных спортсменов из «Лиги силового экстрима», которую основал Владимир Турчинский. За Владимирскую область будет выступать известный тяжелоатлет Алексей Ловчев.

Богатырские игрыФото: Ольга МАКАРОВА

Силачи будут приседать с автомобилями на плечах, выполнять жим викингов, парную становую тягу, бросать кеги в высоту, поднимать обрезиненное бревно с ручками и стараться вытолкнуть соперников из специальной зоны и другие зрелищные силовые упражнения.

Параллельно на площадках фестиваля народных традиций, национальных видов спорта и боевых искусств пройдут финальные этапы соревнований по жонглированию гирями, самбо, борьбе на поясах и мас-реслингу.

Оба дня кроме зрелищных соревнований сильнейших людей страны для гостей приготовят несколько интерактивных площадок, на которых пройдут шапочные и петушиные бои, мини-футбольный турнир среди детей, а также перетягивание на гужах для всех желающих.